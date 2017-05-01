﻿ Мировая звезда по муай-тай Кулебин пропустит домашний чемпионат мира. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мировая звезда по муай-тай Кулебин пропустит домашний чемпионат мира

02.05.2017 18:05 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Мировая звезда по муай-тай Кулебин пропустит домашний чемпионат мира

dergava-sport.ru

Многократный чемпион мира по муай-тай (тайскому боксу) Андрей Кулебин пропустит чемпионат мира в Минске из-за травмы.

Эту информацию БЕЛТА подтвердил главный тренер белорусской команды Михаил Степанов.

"К сожалению, напомнила о себе старая травма ноги, появилась трещина, откололся кусочек кости, и врачи настояли на пропуске турнира. В весовой категории до 71 кг одного из лидеров команды заменит молодой и талантливый атлет Вадим Васьков. Наша сборная 3 мая заезжает в гостиницу "Планета" и продолжит подготовку к важному турниру. Еще есть над чем поработать, но в целом команда готова неплохо", - отметил Михаил Степанов.

Андрей Кулебин первым из белорусских тайбоксеров в 2008 году был удостоен звания заслуженного мастера спорта Беларуси за победы на чемпионатах мира (IFMA и WMF) и чемпионат мира по кикбоксингу (WAKO).

В чемпионате мира планируют принять участие спортсмены из 69 стран. Форум ведущих тайбоксеров в минском Дворце спорта пройдет с 4 по 12 мая под эгидой Международной федерации муай-тай (IFMA). Турнир планирует посетить президент Международной федерации муай-тай (IFMA) Сакчай Тапсуван и генеральный секретарь этой организации Стефан Фокс. Как сообщалось, в декабре 2016 года муай-тай получил временное признание Международного олимпийского комитета, что позволяет этому виду спорта претендовать на включение в олимпийскую программу. Организаторами чемпионата мира выступают Министерство спорта и туризма Беларуси, Мингорисполком, Национальный олимпийский комитет, Белорусская федерация кикбоксинга и таиландского бокса. 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Многократный чемпион мира по муай-тай (тайскому боксу) Андрей Кулебин пропустит чемпионат мира в Минске из-за травмы.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Северинец и Винярский получили по 15 суток
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика