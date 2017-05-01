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Многократный чемпион мира по муай-тай (тайскому боксу) Андрей Кулебин пропустит чемпионат мира в Минске из-за травмы.

Эту информацию БЕЛТА подтвердил главный тренер белорусской команды Михаил Степанов.

"К сожалению, напомнила о себе старая травма ноги, появилась трещина, откололся кусочек кости, и врачи настояли на пропуске турнира. В весовой категории до 71 кг одного из лидеров команды заменит молодой и талантливый атлет Вадим Васьков. Наша сборная 3 мая заезжает в гостиницу "Планета" и продолжит подготовку к важному турниру. Еще есть над чем поработать, но в целом команда готова неплохо", - отметил Михаил Степанов.

Андрей Кулебин первым из белорусских тайбоксеров в 2008 году был удостоен звания заслуженного мастера спорта Беларуси за победы на чемпионатах мира (IFMA и WMF) и чемпионат мира по кикбоксингу (WAKO).

В чемпионате мира планируют принять участие спортсмены из 69 стран. Форум ведущих тайбоксеров в минском Дворце спорта пройдет с 4 по 12 мая под эгидой Международной федерации муай-тай (IFMA). Турнир планирует посетить президент Международной федерации муай-тай (IFMA) Сакчай Тапсуван и генеральный секретарь этой организации Стефан Фокс. Как сообщалось, в декабре 2016 года муай-тай получил временное признание Международного олимпийского комитета, что позволяет этому виду спорта претендовать на включение в олимпийскую программу. Организаторами чемпионата мира выступают Министерство спорта и туризма Беларуси, Мингорисполком, Национальный олимпийский комитет, Белорусская федерация кикбоксинга и таиландского бокса.