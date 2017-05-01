Три человека погибли и один получил травмы в ДТП, которое произошло 1 мая, около 19.50, возле села Баратаевка. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Ульяновской области.

По информации полиции, 46-летний мужчина, находясь за рулем мотоцикла Honda, при совершении обгона врезался во встречный Renault Logan, которым управлял 71-летний водитель. В этот же момент второй мотоциклист (1980 года рождения) столкнулся со встречным автомобилем Honda. Инцидент попал в объектив видеорегистратора.

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В результате ДТП оба мотоциклиста и водитель Renault от полученных травм умерли на месте происшествия. Также в аварии пострадал пассажир Renault.

По информации местных СМИ, за рулем одного из мотоциклов находился настоятель храма Мученицы Татьяны в поселке Октябрьском Чердаклинского района Ульяновской области игумен Флавиан. Вторым мотоциклом управлял его родной брат.