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Под Ульяновском священник и его брат устроили гонки на мотоциклах и разбились насмерть
Три человека погибли и один получил травмы в ДТП, которое произошло 1 мая, около 19.50, возле села Баратаевка. Об этом
По информации полиции, 46-летний мужчина, находясь за рулем мотоцикла Honda, при совершении обгона врезался во встречный Renault Logan, которым управлял 71-летний водитель. В этот же момент второй мотоциклист (1980 года рождения) столкнулся со встречным автомобилем Honda. Инцидент
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В результате ДТП оба мотоциклиста и водитель Renault от полученных травм умерли на месте происшествия. Также в аварии пострадал пассажир Renault.
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Также в ДТП погиб водитель легкового автомобиля, в который влетел один из мотоциклистов.
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