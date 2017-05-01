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Россия хочет полностью вытеснить белорусское молоко со своего рынка

02.05.2017 18:22 — Разное | БДГ  
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Россия намерена в ближайшие годы активно наращивать производство молока. Благодаря этому потребность в белорусском может полностью отпусти уже через пять лет.

Как заявил министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев, в ближайшие 5-7 лет РФ намерена начать дополнительно производить 5 млн тонн молока в год. и 450 тысяч тонн говядины в год. 

Российский министр констатировал, что пока достичь существенного прогресса в молочной отрасли не удается, в том числе, из-за того, что почти половина молока в РФ производится в личных подсобных хозяйствах, к продукции которых у населения низкий интерес. Для стимулирования производства Россия намерена наращивать инвестиции в молочное скотоводство и увеличивать поголовье.

Ткачев отметил, что сегодня Россия фактически полностью субсидирует молочное производство Беларуси, а дефицит молока для рынка РФ компенсируется за счет поставок из нашей страны.

«Мы по сути субсидируем молочное производство Беларуси, она нам 5 млн тонн молочной продукции поставляет в год», - заявил российский чиновник.

Ранее российская сторона неоднократно подвергала критике качество белорусской продукции. Чаще всего доставалось именно молоку. В 2016 году стороны не могли договориться по поставкам молочной продукции, а Беларуси признала полную зависимость от российского рынка

Специалисты Россельхознадзора (после того, как в скандал вмешался В.Путин) в аперел начали инспектировать белорусские предприятия в начале апреля. При этом представители ведомства не смогли посетить предприятия СООО «Георгий и сыновья» и ООО «Мясной двор «Тарасово» в Минской области. Как рассказал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Игорь Брило, белорусской стороне удалось убедить россиян в отсутствии реэкспорта овощей и говядины. 27 апреля замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Александр Субботин рассказал, что у инспекторов нет никаких глобальных замечаний по качеству белорусской продукции.

 
 
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Россия намерена в ближайшие годы активно наращивать производство молока. Благодаря этому потребность в белорусском может полностью отпусти уже через пять лет.

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