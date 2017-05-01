Россия намерена в ближайшие годы активно наращивать производство молока. Благодаря этому потребность в белорусском может полностью отпусти уже через пять лет.

Как заявил министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев, в ближайшие 5-7 лет РФ намерена начать дополнительно производить 5 млн тонн молока в год. и 450 тысяч тонн говядины в год.

Российский министр констатировал, что пока достичь существенного прогресса в молочной отрасли не удается, в том числе, из-за того, что почти половина молока в РФ производится в личных подсобных хозяйствах, к продукции которых у населения низкий интерес. Для стимулирования производства Россия намерена наращивать инвестиции в молочное скотоводство и увеличивать поголовье.

Ткачев отметил, что сегодня Россия фактически полностью субсидирует молочное производство Беларуси, а дефицит молока для рынка РФ компенсируется за счет поставок из нашей страны.

«Мы по сути субсидируем молочное производство Беларуси, она нам 5 млн тонн молочной продукции поставляет в год», - заявил российский чиновник.

Ранее российская сторона неоднократно подвергала критике качество белорусской продукции. Чаще всего доставалось именно молоку . В 2016 году стороны не могли договориться по поставкам молочной продукции, а Беларуси признала полную зависимость от российского рынка .