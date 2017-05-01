|
"Безработные будут всегда". Минтруда - о том, как за апрель трудоустроили 85 тысяч человек
За апрель в Беларуси
Начальник управления политики занятости Минтруда Олег Токун пояснил, что 85 тысяч трудоустроенных в апреле — это не только официальные безработные, но и те, кто не зарегистрирован в центрах занятости.
— Когда министр говорила о 85 тысячах, то имела в виду и тех, кто обращался в службы занятости, и тех, кто приходил в комиссии при местных исполкомах. Этим 85 тысячам была предложена и постоянная, и временная работа. Там, где не было возможности найти постоянную работу, комиссия по трудоустройству предлагала оплачиваемые общественные работы, и трудоустройство на временные рабочие места, — уточнил Олег Токун.
По его словам, общественные работы пользовались спросом — «это возможность быстро заработать деньги».
— Но самые эффективные меры по трудоустройству стали информационная кампания, ярмарки вакансий, мини-ярмарки вакансий, дни предприятий и консультационные пункты. Все это сохранится и после 1 мая. Будем также активно работать с людьми и нанимателями, — уточнил Олег Токун.
Не изменится и то, что предприятия
— Это постоянно действующее поручение. В соответствии с внесенными в прошлом году изменениями в закон о занятости наниматели должны информировать службу занятости о любых предполагаемых высвобождениях работников не менее, чем за два месяца, — отметил Олег Токун.
По его мнению, уровень безработицы за апрель снизится — но, конечно же, не будет равняться нулю, несмотря на 85 тысяч трудоустроенных к 1 мая.
— Есть ведь люди, которые находятся в поиске работы: только уволились, ищут лучшее место. Так что какое-то количество безработных будет всегда, — отмечает Олег Токун.
Напомним, в марте Александр Лукашенко
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минтруда пояснили, где отыскали 86 тысяч безработных и насколько снизилось число нетрудоустроенных.
|
Архив (Разное)
Комментарии