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"Безработные будут всегда". Минтруда - о том, как за апрель трудоустроили 85 тысяч человек

02.05.2017 18:55 — Разное | Tut.by  
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За апрель в Беларуси трудоустроили больше 85 тысяч человек, сообщила ранее министр труда и соцзащиты Ирина Костевич. Для сравнения: на начало апреля в стране было почти в два раза меньше нетрудоустроенных, чем тех, кому за прошлый месяц нашли работу, — 43,4 тысячи человек. В ведомстве пояснили, где отыскали столько безработных и насколько снизилось число нетрудоустроенных.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Начальник управления политики занятости Минтруда Олег Токун пояснил, что 85 тысяч трудоустроенных в апреле — это не только официальные безработные, но и те, кто не зарегистрирован в центрах занятости.

— Когда министр говорила о 85 тысячах, то имела в виду и тех, кто обращался в службы занятости, и тех, кто приходил в комиссии при местных исполкомах. Этим 85 тысячам была предложена и постоянная, и временная работа. Там, где не было возможности найти постоянную работу, комиссия по трудоустройству предлагала оплачиваемые общественные работы, и трудоустройство на временные рабочие места, — уточнил Олег Токун.

По его словам, общественные работы пользовались спросом — «это возможность быстро заработать деньги».

— Но самые эффективные меры по трудоустройству стали информационная кампания, ярмарки вакансий, мини-ярмарки вакансий, дни предприятий и консультационные пункты. Все это сохранится и после 1 мая. Будем также активно работать с людьми и нанимателями, — уточнил Олег Токун.

Не изменится и то, что предприятия должны согласовывать увольнения с исполкомами.

— Это постоянно действующее поручение. В соответствии с внесенными в прошлом году изменениями в закон о занятости наниматели должны информировать службу занятости о любых предполагаемых высвобождениях работников не менее, чем за два месяца, — отметил Олег Токун.

По его мнению, уровень безработицы за апрель снизится — но, конечно же, не будет равняться нулю, несмотря на 85 тысяч трудоустроенных к 1 мая.

— Есть ведь люди, которые находятся в поиске работы: только уволились, ищут лучшее место. Так что какое-то количество безработных будет всегда, — отмечает Олег Токун.

Напомним, в марте Александр Лукашенко поручил к 1 мая решить вопрос трудоустройства всех безработных. Позже президент заявил, что белорусы должны сами искать работу, но государству необходимо помочь им. «Когда я говорил, что к 1 мая надо, чтобы все работали, я имел в виду, что вы должны им предложить работу», — пояснил Александр Лукашенко.

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В Минтруда пояснили, где отыскали 86 тысяч безработных и насколько снизилось число нетрудоустроенных.

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