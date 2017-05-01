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Об этом сообщила сама компания.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Банкротится один из крупнейших авиаперевозчиков Европы - Alitalia Об этом сообщила сама компания.

По данным агентства, процедура началась, после того как сотрудники компании отвергли план по выводу авиаперевозчика из кризиса, который предполагал рекапитализацию в размере 2 млрд евро, сокращение зарплат и рабочих мест.За начало процедуры банкротства акционерны проголосовали единогласно. Они признали серьезное «экономическое и финансовое положение», в котором оказалась компания, отмечается в заявлении.В компанию планируется привлечь временную администрацию, которая представит новую стратегию развития. Она, по данным агентства, может предпринять продажу активов, сокращение деятельности и рабочих мест. Если в течение двух лет не удастся вывести компанию из кризиса, будет рассматриваться вопрос о ее ликвидации, сообщаетAlitalia была основана в 1946 году. Она является крупнейшим авиаперевозчиком Италии, пятым по величине в Европе.