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Банкротится один из крупнейших авиаперевозчиков Европы - Alitalia
02.05.2017 19:10 — Разное | Ежедневник
global-travel.ru
Об этом сообщила сама компания.По данным агентства, процедура началась, после того как сотрудники компании отвергли план по выводу авиаперевозчика из кризиса, который предполагал рекапитализацию в размере 2 млрд евро, сокращение зарплат и рабочих мест.
За начало процедуры банкротства акционерны проголосовали единогласно. Они признали серьезное «экономическое и финансовое положение», в котором оказалась компания, отмечается в заявлении.
В компанию планируется привлечь временную администрацию, которая представит новую стратегию развития. Она, по данным агентства, может предпринять продажу активов, сокращение деятельности и рабочих мест. Если в течение двух лет не удастся вывести компанию из кризиса, будет рассматриваться вопрос о ее ликвидации, сообщает
Alitalia была основана в 1946 году. Она является крупнейшим авиаперевозчиком Италии, пятым по величине в Европе.
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Об этом сообщила сама компания.
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