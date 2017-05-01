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Банкротится один из крупнейших авиаперевозчиков Европы - Alitalia

02.05.2017 19:10 — Разное | Ежедневник  
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Банкротится один из крупнейших авиаперевозчиков Европы - Alitalia

global-travel.ru

Об этом сообщила сама компания.

По данным агентства, процедура началась, после того как сотрудники компании отвергли план по выводу авиаперевозчика из кризиса, который предполагал рекапитализацию в размере 2 млрд евро, сокращение зарплат и рабочих мест.

За начало процедуры банкротства акционерны проголосовали единогласно. Они признали серьезное «экономическое и финансовое положение», в котором оказалась компания, отмечается в заявлении.

В компанию планируется привлечь временную администрацию, которая представит новую стратегию развития. Она, по данным агентства, может предпринять продажу активов, сокращение деятельности и рабочих мест. Если в течение двух лет не удастся вывести компанию из кризиса, будет рассматриваться вопрос о ее ликвидации, сообщает РБК.

Alitalia была основана в 1946 году. Она является крупнейшим авиаперевозчиком Италии, пятым по величине в Европе.

 
 
 
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