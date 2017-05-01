30 апреля завершился 28-й тур чемпионата Беларуси по мини-футболу среди команд высшей лиги. Игровые дни принесли несколько интересных результатов, которые точно повлияют на расположение команд в итоговой восьмерке.



Фото: МФК «Столица»

«Столица» во втором матче подряд забила больше десяти голов

Завладев инициативой в дебюте встречи, «айтишники» до конца первого тайма провели в ворота соперника 9 мячей, полностью закрыв гостей на их половине поля. Во втором тайме главный тренер «столичников» Андрей Толмач дал шанс проявить себя резервистам, и, как следствие, это немного сбило темп игры. Тем не менее еще три мяча в ворота ЦКК во второй половине встречи все-таки влетели (в том числе и гол вратаря Дмитрия Полякова).

К чести светлогорчан можно сказать, что, даже крупно проигрывая, они не переставали искать попыток подкрасться к чужой вратарской. Одна из таких вылазок увенчалась успехом (на 28-й минуте забил Юрий Дьяченко).

Итоговая победа со счетом 12:1 позволила «Столице» за два тура до окончания «гладкого» чемпионата не только сохранить первое место в турнирной таблице, но и увеличить отрыв от второго до 5 очков (ВРЗ сыграл вничью с «Витэном»).

Камбэк «Витэна» в матче с ВРЗ

К началу матча с «Витэном» ВРЗ уже знал, что «Столица» в Минске уничтожает ЦКК (девять мячей в ворота светлогорчан в первом тайме), поэтому на матч с «энергетиками» «вагоноремонтники» вышли максимально заряженными (нужна была только победа). Настроение сказалось и на игре: в первом тайме гомельчане не оставили соперникам ни единого шанса, абсолютно по делу забив ему три безответных мяча.

Однако во второй половине встречи что-то пошло не так, и сначала «Витэн» на 21-й минуте отыграл один мяч (1:3), затем на 36-й сумел поразить ворота противника еще раз (2:3), а на 39-й и вовсе сравнял счет (3:3). После этого ВРЗ, конечно, бросился отыгрываться, однако победа была уже упущена, и через минуту финальная сирена зафиксировала ничейный счет 3:3, который практически лишил гомельчан шансов на победу в «гладком» чемпионате.

Поражение на последней секунде

МАПИД в Минске сыграл очень интересный матч против «Борисова-900». «Домостроителям» нужна была только победа (чтобы оказывать необходимое давление на «Лидсельмаш»), поэтому они сразу пошли вперед, за что и были вознаграждены (на 7-й минуте отличился Митько). Но оппоненты из Борисова сообразили оперативный ответ, не только сравняв счет на 9-й минуте (Козел), но и на 14-й выйдя вперед (Мирошник).

Дальше пошла открытая борьба, в которой МАПИД сначала сумел отыграться (29-я минута — Грицук), а затем за секунду до окончания поединка пропустил решающий мяч (за Борисов забил Дедовец).

Поражение не помешало «домостроителям» удержать за собой четвертую строку, однако теперь шансов обогнать «Лидсельмаш» практически не остается. «Борисов-900» же в очередной раз показал, что в плей-офф деления на явных фаворитов и аутсайдеров не будет.

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«Аматар» дома в упорном поединке уступил «Граниту» (2:3). Тем не менее только чудо позволит микашевичской команде попасть в плей-офф.

«Лидсельмаш» в принципиальном западном дерби обыграл гродненское «УВД-Динамо» (6:2). Это помогло лидчанам немного приблизиться к ВРЗ (теперь отставание составляет 4 балла).

БЧ в нервном матче с «АК Южный» буксовал до 32-й минуты (2:3). Но потом «железнодорожники» собрались и ударно провели концовку матча (голы на 36-й и 40-й минутах).

28-й тур

7 апреля

«Форте» (Могилев) 2−4 «Охрана-Динамо» (Минск)

29 апреля

МАПИД (Минск) 2−3 «Борисов-900»

БЧ (Гомель) 4−3 «АК Южный» (Гомельский р-н)

«УВД-Динамо» (Гродно) 2−6 «Лидсельмаш» (Лида)

«Динамо-БНТУ» (Минск) 2−5 «Дорожник» (Минск)

«Аматар» (Брест) 2−3 «Гранит» (Микашевичи)

«Столица» (Минск) 12−1 ЦКК (Светлогорск)

«Витэн» (Орша) 3−3 ВРЗ (Гомель)

30 апреля

«УВД-Динамо» (Гродно) 2−6 «Лидсельмаш» (Лида).