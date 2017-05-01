﻿ "Как я поменял работу и жизнь": сирота с дипломом строителя открыла модельное агентство. 21.by
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"Как я поменял работу и жизнь": сирота с дипломом строителя открыла модельное агентство

02.05.2017 19:48 — Разное | Tut.by  
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Когда Ирина Бобореко уходила из детдома, то решила получить образование строителя. Довольно быстро девушка поняла, что такая работа не приносит ей ни денег, ни удовольствия, и сделала работой свое хобби: основала ​​​​​неформальное модельное агентство.


Фото: Алекс Белый и из личного архива героини. Первый снимок сделан в 2014 году во время технологической практики в колледже, второй в 2016 году.

FINANCE.TUT.BY публикует историю в рамках конкурса «Как я поменял работу и жизнь»: среди присланных читателями историй о смене профессии вы проголосуете за лучшую, мы — вручим автору 300 рублей.

«Работала техником: зарплата — ниже прожиточного минимума»

— В свои 21 мне пришлось пережить не мало. Родителей у меня, можно сказать, нет. Но, несмотря на все сложности и препятствия, у меня необычайное желание стремиться к высотам. И, признаюсь, я чувствую себя счастливым человеком.

Я закончила энергетический колледж, МГЭК, по специальности «промышленное и гражданское строительство». Когда выпускалась из учебного заведения, с работой все было очень печально и меня чуть не распределили маляром. Но благодаря директору колледжа мне нашли вакансию техника в одном из госучреждений Минска. Сначала я была рада, но все оказалось не так, как хотелось бы. Маленькая зарплата, которая не дотягивала до прожиточного минимума. Чтобы получить премию, выполняла работу, которая не входила в мои должностные обязанности, а надбавка за дополнительный труд была около 10 рублей в месяц. Спустя год такой работы выяснилось, что я как сирота вовсе не должна была отрабатывать. В тот же день я написала заявление об увольнении. Зато благодаря опыту в строительной сфере я смогла самостоятельно заниматься ремонтом у себя в квартире и помогать в этом знакомым. Однажды за сутки сделала полный косметический ремонт подруге: из-за ненадлежащих условий органы опеки хотели забрать у нее двух маленьких деток. Поклеила обои, сделала потолок, покрасила секцию — в итоге дети остались с мамой.

После я устроилась менеджером в типографию. Была занята с утра до позднего вечера, платили мне чуть больше, чем на предыдущей работе. Порой оставалась одна в офисе, потому что приходилось срочно выполнять много заказов. В обед успевала организовывать съемки и показы: с 15 лет я увлекаюсь фотографией, и летом 2016 года стала представителем российского неформального модельного агентства в нашей стране.

«Наконец я решилась сделать важный для меня шаг: уволилась с работы»

— В итоге я решила для себя, что типография — это не мое. Из-за плотного графика я выматывалась до невозможности. Наконец я решилась сделать важный для меня шаг: уволилась с работы и посвятила жизнь своему собственному, первому в Беларуси неформальному модельному агентству B.O.O.M. Получила государственную регистрацию в свой же день рождения, это был для меня самый лучший подарок за всю жизнь! С тех пор все поменялось. Самое прекрасное, что может быть — связать свое хобби с работой. С утра до поздней ночи я отдаю все время на развитие модельного агентства. При этом больше чем за девять месяцев лично себе ни копейки не взяла, только вкладываюсь в дело.

Конечно, сама бы я не справилась: мне помогают заинтересованные в проекте люди. Первое время я принимала помощь от своего дяди: открыть агентство было довольно сложно. Потом для себя решила отказаться от такого «спонсорства». Теперь деньги приносят подработки: как в сфере моделинга, так и в строительстве. Иногда продаю вещи, которые купила раньше. На самом деле все не слишком хорошо: даже свет дома отключали. Но сказать, что я пожалела, — ни в коем случае!

Про наше модельное агентство пишут довольно много статей, но порой меня удивляет реакция некоторых читателей. Ведь проще всего сидя на диване критиковать, кричать, как все плохо в стране, вместо того, чтобы сделать хоть что-то для ее развития. Наш народ разленился и обвиняет в этом государство. Чтобы достойно зарабатывать, нужно много работать, вкладывать в это все свои силы и поставить себе цель в жизни: без нее — никуда.

Считаете, что у вас есть история получше? Тогда присылайте ее на адрес elena.melnikova@tutby.com с пометкой «Как я поменял работу и жизнь». Письма принимаем до 15 мая. Полные условия конкурса можно прочитать здесь. Инфоподдержка — РАБОТА.TUT.BY.

 
Теги: Минск
 
 
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21-летняя Ирина Бобореко успела поработать техником в строительстве и менеджером в типографии, а теперь открыла ​​​​​неформальное модельное агентство.

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