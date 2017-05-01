﻿ Индийская Mahindra разрабатывает суперкар для США и Китая с дизайном от Pininfarina. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Индийская Mahindra разрабатывает суперкар для США и Китая с дизайном от Pininfarina

02.05.2017 20:10 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Индийский автопроизводитель Mahindra собирается выйти на американский и китайский рынки с новым суперкаром, за внешность которого будет отвечать дизайнерское бюро Pininfarina.


Индусы приобрели легендарное итальянское кузовное ателье в 2015 году за 28,1 миллиона долларов. По словам представителей Mahindra Group, будущий электрический суперкар будет продаваться под брендом Pininfarina.


Подробностей о проекте пока немного. По всей видимости, за основу при создании купе будет взят концепт H2 Speed (на фотографиях), который впервые был продемонстрирован Pininfarina весной прошлого года на Женевском автосалоне. Сами создатели преподносили его в качестве первого в мире водородного суперкара — концепт оснащался двумя электродвигателями суммарной мощностью 503 лошадиных силы, питаемых от блока топливных элементов с двумя 160-литровым емкостями для хранения водорода. По паспорту H2 Speed способен разменивать первую «сотню» за 3,4 секунды и развивать максимальные 300 км/ч.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дизайн-бюро Pininfarina принадлежит компании Mahindra. Итальянцы разработают дизайн суперкара, но технических подробностей пока не разглашают.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
"Как я поменял работу и жизнь": сирота с дипломом строителя открыла модельное агентство
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика