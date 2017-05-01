Индийский автопроизводитель Mahindra собирается выйти на американский и китайский рынки с новым суперкаром, за внешность которого будет отвечать дизайнерское бюро Pininfarina.





Индусы приобрели легендарное итальянское кузовное ателье в 2015 году за 28,1 миллиона долларов. По словам представителей Mahindra Group, будущий электрический суперкар будет продаваться под брендом Pininfarina.





Подробностей о проекте пока немного. По всей видимости, за основу при создании купе будет взят концепт H2 Speed (на фотографиях), который впервые был продемонстрирован Pininfarina весной прошлого года на Женевском автосалоне. Сами создатели преподносили его в качестве первого в мире водородного суперкара — концепт оснащался двумя электродвигателями суммарной мощностью 503 лошадиных силы, питаемых от блока топливных элементов с двумя 160-литровым емкостями для хранения водорода. По паспорту H2 Speed способен разменивать первую «сотню» за 3,4 секунды и развивать максимальные 300 км/ч.