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Президент Молдовы Додон приедет в Минск 13 июля

02.05.2017 20:20 — Разное | Ежедневник  
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Президент Молдовы Додон приедет в Минск 13 июля

novorosinform.mirtesen.ru

Визит главы Молдовы будет проходить в рамках соответствующего приглашения Александра Лукашенко.

Об этом молдавский лидер сообщил на открытии выставки в белорусском культурном центре в Кишиневе.

"Мы договорились с Лукашенко, что 13 июля я буду в Минске с официальным визитом", - сказал Додон. По его словам, у двух стран традиционно тесные связи в экономике и торговле, которые важно развивать.

Первая встреча нового президента Молдовы с Лукашенко состоялась на саммите Евразийского экономического союза в Бишкеке. Додон выразил заинтересованность в этом объединении, попросив о предоставлении республике статуса наблюдателя, пишет ТАСС. 

 
Теги: Минск
 
 
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Визит главы Молдовы будет проходить в рамках соответствующего приглашения Александра Лукашенко.

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