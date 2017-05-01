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Визит главы Молдовы будет проходить в рамках соответствующего приглашения Александра Лукашенко.

Об этом молдавский лидер сообщил на открытии выставки в белорусском культурном центре в Кишиневе.

"Мы договорились с Лукашенко, что 13 июля я буду в Минске с официальным визитом", - сказал Додон. По его словам, у двух стран традиционно тесные связи в экономике и торговле, которые важно развивать.

Первая встреча нового президента Молдовы с Лукашенко состоялась на саммите Евразийского экономического союза в Бишкеке. Додон выразил заинтересованность в этом объединении, попросив о предоставлении республике статуса наблюдателя, пишет ТАСС.