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Президент Молдовы Додон приедет в Минск 13 июля
02.05.2017 20:20 — Разное | Ежедневник
novorosinform.mirtesen.ru
Визит главы Молдовы будет проходить в рамках соответствующего приглашения Александра Лукашенко.
Об этом молдавский лидер сообщил на открытии выставки в белорусском культурном центре в Кишиневе.
"Мы договорились с Лукашенко, что 13 июля я буду в Минске с официальным визитом", - сказал Додон. По его словам, у двух стран традиционно тесные связи в экономике и торговле, которые важно развивать.
Первая встреча нового президента Молдовы с Лукашенко состоялась на саммите Евразийского экономического союза в Бишкеке. Додон выразил заинтересованность в этом объединении, попросив о предоставлении республике статуса наблюдателя, пишет
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Визит главы Молдовы будет проходить в рамках соответствующего приглашения Александра Лукашенко.
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