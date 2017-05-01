Министр труда и соцзащиты Ирина Костевич объявила 1 мая, что поручение президента выполнено — всем желающим нашли работу. За апрель в стране «пристроили» 85 тысяч. При этом на начало месяца официальных нетрудоустроенных в стране было почти в два раза меньше — 43 тысячи. В некоторых регионах уровень безработицы значительно выше среднего. FINANCE.TUT.BY разузнал, как трудоустраивали к 1 мая в самых безработных районах.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Глеб Малофеев, TUT.BY

«Если не открывали дверь, мы оставляли приглашение соседям или в почтовом ящике»

В Молодечненском районе на конец марта был зарегистрирован самый большой уровень официальной безработицы в стране — 2% от экономически активного населения. Чтобы найти всем места, в районе создали комиссию по трудоустройству , которая работала каждый день с 20 марта по 29 апреля с 14.30 и «до последнего человека в очереди». За это время в комиссию обратилось 386 человек.

— Существовала рабочая группа, которая по спискам налоговой обходила безработных и приглашала их на заседание комиссии. Даже если человек не открывал дверь, мы оставляли приглашение соседям или в почтовом ящике. Но приходили также те, кто узнавал о работе комиссии из СМИ, кому рассказывали друзья и знакомые, — говорит заместитель председателя Молодечненского райисполкома, курирующий вопросы экономики, бюджетно-налоговой и денежно-кредитной политики Геннадий Актанорович.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Как говорит Генадий Актанорович, работу предложили каждому, кто стоит на учете на бирже труда — это 1186 человек на начало апреля. «Еще 562 человек, минуя комиссию, обратились напрямую в управление по труду и занятости райисполкома. Также в районе проводилась ярмарка вакансий», — отмечает Геннадий Актанорович.

По его словам, трудоустроены были 337 человека, еще 566 человек направили на оплачиваемые временные работы . Правда, за прошлый месяц уровень официальной безработицы снизился незначительно, на 1 мая этот показатель составил 1,98%.

— Работу предлагали в самых разных сферах: грузчиками, продавцами, слесарями механосборочных работ, уборщиками, подсобными рабочими, — рассказывает заместитель председателя райисполкома.

«Вместо безработных на заседания приглашали нанимателей»

В Лидском районе уровень зарегистрированной безработицы на начало апреля составил 1,7% от экономически активного населения. Это значительно выше, чем средний уровень по стране (1%) и по Гродненской области (1,1%). Чтобы помочь нетрудоустроенным найти работу, в районе провели три ярмарки вакансий.

— Была организована одна торговая ярмарка вакансий — это наиболее востребованная сфера на сегодня. Мы пригласили торговые организации и они набирали сотрудников, которые им нужны. Также мы провели ярмарку вакансий с организациями различных форм собственности для лиц, вернувшихся из мест лишения свободы, — рассказывает начальник управления по труду, занятости и соцзащите Лидского райисполкома Андрей Мимиш. — Еще одну ярмарку мы провели в Березовке, куда пригласили местные предприятия: колхоз, стеклозавод, несколько торговых организаций, а также организации из Новогрудка. Многие березовчане ездят на работу в Новогрудок.

В Лидском районе также организовали комиссию по трудоустройству, но схема ее работы отличается от привычной: вместо безработных на заседания приглашали нанимателей.

— У нас состоялось несколько заседаний, на которых рассматривались возможности трудоустройства безработных. Мы приглашали представителей организаций и обсуждали, где есть возможность открыть новые рабочие места, предоставить временную работу или с частичной занятости. А люди уже приходили на приемы к заместителям председателя райисполкома, которые проводились трижды в неделю. То есть работа с людьми велась через личные приемы — так рассматривались вопросы трудоустройства граждан, — рассказывает Андрей Мимиш.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Точного количества тех, кому комиссия помогла найти работу, Андрей Мимиш не называет, но подчеркивает, что «все, кто хотел работать, ее нашел».

Безработных также отправляли на общественные работы, но временных вакансий было не так много, как в других регионах:

— У нас была такая специфика, что доставку бригады мы оплачивали из собственных средств ФСЗН. То есть организации платили зарплату людям, а мы — за доставку до места работы. В других районах доставкой занимались сами организации — это также сдерживало нас в возможностях.

За месяц безработица в Лидском районе упала с 1,7% до 1,5%. Напряженность на рынке труда также стала ниже — 1,8 человек на место вместо прежних 2,2.

«Некоторые отказывались от вакансий из-за низкой зарплаты»

— Мы не удивим никого новыми методами работы: по распоряжению председателя Кобринского райисполкома была создана комиссия по трудоустройству неработающих граждан. За апрель мы провели семь заседаний комиссий, на которых приняли 178 человек, — рассказывает начальник управления по труду, занятости и соцзащите Кобринского райисполкома Татьяна Бойко.

Всего же на заседания комиссии пригласили 731 человека. Официально незарегистрированных безработных искали по спискам налоговой. Затем их обзванивали по телефону, а также давали объявления в газетах.



Снимок носит иллюстративных характер. Фото: Александр Чугуев, TUT.BY

— Приходили и те, кому не было звонка, — срабатывал принцип сарафанного радио, — говорит начальник управления.

Также в Кобрине провели «широкомасштабную ярмарку вакансий», еще 11 мини-ярмарок устроили в сельсоветах.

— Специалисты востребованы в торговле, легкой промышленности и сельском хозяйстве. Также на ярмарке рассматривались вопросы переподготовки граждан, получения субсидий на открытие своего дела, трудоустройства в случае неполной занятости, — рассказывает Татьяна Бойко. — В итоге меры по содействия в трудоустройстве по всему Кобринскому району были оказаны 1136 гражданам. 483 из которых получили постоянную работу, 152 были отправлены на временные общественные работы за счет средств ФЗСН, а еще 196 человек — на временные работы за счет нанимателя.

​При этом некоторые отказывались от предложенных вакансий.

— Большая часть — из-за несоответствия квалификации: люди хотят работать по тому образованию, которое получили. Некоторые не хотели идти по предложенные места из-за низкой заработной платы. Также отказывались из-за ведения личного подсобного хозяйства, их не устраивал график работы.

Уровень официальной безработицы в Кобринском районе не изменился — 1,4% на конец апреля, как и месяцем раньше.

«Кого устраивают случайные заработки, мы не заставляли трудоустраиваться»

Официальный уровень безработицы в Шарковщинском районе в конце марта был такой же, как и в Кобринском, — 1,4%. Правда, здесь вместо того чтобы созывать заседание комиссии по трудоустройству и приглашать безработных на встречу, представители райисполкома сами ходили домой к нетрудоустроенным.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Сергей Балай, TUT.BY

— Район у нас небольшой — смогли дойти до каждого с помощью созданных оперативных рабочих групп. В нее входили представители территориальных центров занятости, управления по труду и занятости, районного совета депутатов, РОВД — в группе было по 2−3 человека. Выезжали по адресам к людям по предоставленными налоговой службе спискам, чтобы поговорить с человеком, выяснить его пожелания, предложить работу, которая у нас есть. С каждым проводили индивидуальные встречи. Если кого-то не было дома, передавали родственникам или соседям, чтобы приходили к нам, — говорит начальник управления по труду, занятости и соцзащите Шарковщинского райисполкома Вера Жук.

По ее словам, обошли и предложили работу «всем, кто значился в списках налоговой, — 624 человека». Кроме того, в районе провели две ярмарки вакансий — одну большую общерайонную в Шарковщине и одну поменьше в Германовичском сельсовете.

— Кто не хочет работать, кого устраивают случайные заработки или работает в России, мы не заставляли. Многие не могут работать, потому что ухаживают за больными родственниками. Есть люди, которые занимаются исключительно ведением подсобного хозяйства. Есть те, кто не может работать по состоянию здоровья: до группы по инвалидности дело не дошло, но работать каждый день они не могут. Это все выяснялось во время работы оперативной группы. Но я думаю, что все, кто хотел получить работу, ее получили.

Некоторых нетрудоустроенных отправляли на общественные оплачиваемые работы.

— Скоро начнется сезон ягод. У нас в районе многие активно занимаются их сбором, поэтому они и идут на временные работы, чтобы уйти, как только начнется ягодный сезон, — уточняет Вера Жук.

За месяц безработица в районе снизилась до 1,2%. Как говорит Вера Жук, специалисты продолжат активно трудоустраивать желающих. «Конечно, сделано немало, но это не значит, что так и останется. Напряженность на рынке труда также снизилась — будем работать в прежнем режиме».