﻿ Госпогранкомитет предупреждает о возможных очередях в пункте "Каменный Лог - Мядининкай". 21.by
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Госпогранкомитет предупреждает о возможных очередях в пункте "Каменный Лог - Мядининкай"

02.05.2017 20:56 — Разное | Tut.by  
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Государственный пограничный комитет Беларуси предупреждает о возможных очередях в пункте «Каменный Лог — Мядининкай». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«По поступившей от сопредельной стороны информации, из-за проблем с таможенным оборудованием у литовских контрольных служб возможно возникновение задержек с оформлением граждан и грузов и образование очередей в пункте пропуска „Мядининкай“ (сопредельный белорусский пункт пропуска — „Каменный Лог“)», — рассказали в ГПК.

Госпогранкомитет рекомендует гражданам и перевозчикам, планирующим свои поездки в Литву, учитывать эту информацию и выбирать менее загруженные пункты пропуска «Бенякони — Шальчининкай» и «Привалка — Райгардас».

Об устранении неполадок будет сообщено дополнительно.

 
 
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Из-за проблем с таможенным оборудованием у литовских контрольных служб возможно возникновение задержек с оформлением граждан и грузов.

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