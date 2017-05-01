Государственный пограничный комитет Беларуси предупреждает о возможных очередях в пункте «Каменный Лог — Мядининкай». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«По поступившей от сопредельной стороны информации, из-за проблем с таможенным оборудованием у литовских контрольных служб возможно возникновение задержек с оформлением граждан и грузов и образование очередей в пункте пропуска „Мядининкай“ (сопредельный белорусский пункт пропуска — „Каменный Лог“)», — рассказали в ГПК.

Госпогранкомитет рекомендует гражданам и перевозчикам, планирующим свои поездки в Литву, учитывать эту информацию и выбирать менее загруженные пункты пропуска «Бенякони — Шальчининкай» и «Привалка — Райгардас».

Об устранении неполадок будет сообщено дополнительно.