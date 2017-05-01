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Соответствующий вывод сделала Аутсорсинговая ассоциация Центральной и Восточной Европы (CEEOA) в исследовании Central and Eastern European QA Outsourcing Review 2016-17.

В нем описываются ключевые тенденции в области обеспечения качества и тестирования программных продуктов в странах Центральной и Восточной Европы, включая Беларусь.

Среди ключевых выводов исследования, характерных для всех изученных стран, авторы отмечают:

средние ставки для QA-команд — от 19 до 27 долларов;

Интернет вещей (Internet of Things) и тестирование безопасности (Security Testing) остаются лидирующими тенденциями в сфере предоставления услуг;

автоматизация тестирования, особенно на самой ранней стадии, становится обязательной частью до момента релиза проекта;

мобильное тестирование — наиболее приоритетное направление в QA в 2016-2017 гг.;

высококвалифицированные QA-специалисты — это важное конкурентное преимущество регионов и компаний.

Средняя ставка, которую компании выставляют заказчикам за использование сотрудников, варьируется от 15 долларов в час для джуниор-специалистов до 32,3 долларов за час работы менеджера QA-проектов.





Меньше белорусских специалистов зарабатывают лишь тестировщики в Украине и Румынии — и относительная дешевизна трудочасов специалистов из Беларуси может быть важным фактором в конкуренции за заказчиков, пишет dev.by со ссылкой на исследование.