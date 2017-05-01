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Исследование: белорусские тестировщики – одни из самых дешевых в Европе
02.05.2017 21:03 — Разное | Ежедневник
acf.ua
Соответствующий вывод сделала Аутсорсинговая ассоциация Центральной и Восточной Европы (CEEOA) в исследовании Central and Eastern European QA Outsourcing Review 2016-17.
В нем описываются ключевые тенденции в области обеспечения качества и тестирования программных продуктов в странах Центральной и Восточной Европы, включая Беларусь.
Среди ключевых выводов исследования, характерных для всех изученных стран, авторы отмечают:
средние ставки для QA-команд — от 19 до 27 долларов;
Интернет вещей (Internet of Things) и тестирование безопасности (Security Testing) остаются лидирующими тенденциями в сфере предоставления услуг;
автоматизация тестирования, особенно на самой ранней стадии, становится обязательной частью до момента релиза проекта;
мобильное тестирование — наиболее приоритетное направление в QA в 2016-2017 гг.;
высококвалифицированные QA-специалисты — это важное конкурентное преимущество регионов и компаний.
Средняя ставка, которую компании выставляют заказчикам за использование сотрудников, варьируется от 15 долларов в час для джуниор-специалистов до 32,3 долларов за час работы менеджера QA-проектов.
Меньше белорусских специалистов зарабатывают лишь тестировщики в Украине и Румынии — и относительная дешевизна трудочасов специалистов из Беларуси может быть важным фактором в конкуренции за заказчиков, пишет
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Соответствующий вывод сделала Аутсорсинговая ассоциация Центральной и Восточной Европы (CEEOA) в исследовании Central and Eastern European QA Outsourcing Review 2016-17.
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