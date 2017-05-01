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"Реал" играет с "Атлетико" в полуфинале Лиги чемпионов. Онлайн TUT!
В первом полуфинальном матче футбольной Лиги чемпионов сыграют прошлогодние финалисты — мадридские «Реал» и «Атлетико».
Примечательно, что эти же команды соперничали и в финале 2014 года. Оба раза победителем в этой паре выходил «Реал».
По пути в полуфинал «Атлетико» сначала разобрался с леверкузенским «Байером», а затем был сильнее «Лестера».
Что касается «Реала», то подопечные Зинедина Зидана в 1/8 финала одолели «Наполи», а затем в драматичном четвертьфинале прошли мюнхенскую «Баварию».
SPORT.TUT.BY ведет мультимедийный онлайн матча, который начнется в 21.45.
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В первом полуфинальном матче футбольной Лиги чемпионов сыграют прошлогодние финалисты - мадридские "Реал" и "Атлетико".
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