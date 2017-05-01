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"Реал" играет с "Атлетико" в полуфинале Лиги чемпионов. Онлайн TUT!

02.05.2017 21:26 — Разное | Tut.by  
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В первом полуфинальном матче футбольной Лиги чемпионов сыграют прошлогодние финалисты — мадридские «Реал» и «Атлетико».

Примечательно, что эти же команды соперничали и в финале 2014 года. Оба раза победителем в этой паре выходил «Реал».


Криштиану Роналду. Фото: realmadrid.com

По пути в полуфинал «Атлетико» сначала разобрался с леверкузенским «Байером», а затем был сильнее «Лестера».

Что касается «Реала», то подопечные Зинедина Зидана в 1/8 финала одолели «Наполи», а затем в драматичном четвертьфинале прошли мюнхенскую «Баварию».


  

«Реал»
  0−0  

«Атлетико»
 
 
  

 

SPORT.TUT.BY ведет мультимедийный онлайн матча, который начнется в 21.45.

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В первом полуфинальном матче футбольной Лиги чемпионов сыграют прошлогодние финалисты - мадридские "Реал" и "Атлетико".

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