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Один из крупнейших переработчиков молока в СНГ, компания «Савушкин продукт» Александра Мошенского, скупает акции сельскохозяйственного предприятия «Каменецкая пуща».

Предложение о приобретении 177 627 акций «Каменецкой пущи» действует с 5 мая по 3 ноября 2017 года, говорится в сообщении, размещенном на Едином портале финансового рынка. Покупатель готов заплатить 3 рубля 50 копеек за акцию. Акционерами «Каменецкой пущи», центром которой является агрогородок Дмитровичи, являются около 470 человек. Брокером «Савушкина продукта» выступает «Банк БелВЭБ».

Известно, что в апреле этого года неизвестный инвестор приобрел 59 200 акций «Каменецкой пущи» на 207 200 рублей по рыночной цене 3 рубля 50 копеек за акцию. Судя по всему, речь идет об одном и том же покупателе, который консолидирует пакет акций (всего «Каменецкой пущей» эмитировано 236 827 акций) сельхозпредприятия из одного из самых молочных районов Беларуси.

Это среднее по масштабам района предприятие – на нем трудятся около 125 человек (по итогам 2015 года оно принесло чистой прибыли в объеме 629 млн рублей). Но Каменецкий район один из центров молочного производства в Беларуси. В частности, в прошлом году производство молока выросло к уровню 2015 года на 1,5% и составило 109,1 тыс. тонн (+1,6 тыс. тонн). Удой на корову составил по району 5 467 килограммов, а товарность молока – 88,7% (+0,5% к 2015 года).

Издание РБК, написавшее недавно о рыбно-молочной экспансии брестского бизнесмена Александра Мошенского , поставило «Савушкин продукт» на третье место на рынке после Danone и PepsiCo по объемам переработки молока. По данным РБК, в год брестский комбинат и его подразделения в Пинске, Каменце и Столине перерабатывают около 600 тыс. тонн молока, лидер российского рынка Danone в 2015 году переработал 1,6 млн тонн молока, а PepsiCo — 1,5 млн тонн.

При этом из собственной сырьевой базы у Александра Мошенского до недавних пор был только филиал «Савушкино» в Малоритском районе (бывший колхоз «Олтуш») . Благодаря инвестициям с 2005 года здесь создано входящее в число самых эффективных в стране молочных хозяйств. Но годовой объем производства «Савушкино» не дотягивал в 2015 году даже до 20 тыс. тонн в год. Все остальное сырье «Савушкин продукт» и его подразделения закупают у государственных сельхозпредприятий и в бывших колхозах. До недавних пор это делалось по бросовым ценам, что позволяло переработчику быть высококонкурентным на внутреннем и на внешнем рынках.

Отметим, что с этого года Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси начало контролировать закупочные цены на молоко для переработки. «Савушкин продукт» и практически все крупные переработчики молока в течение марта - апреля этого года включены ведомством в госреестры хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на этом рынке. Возможно, это еще один фактор, который заставил одного из крупнейших в СНГ производителей молочных продуктов расширять собственную сырьевую базу.

Отметим, что агропромышленный комплекс Каменецкого района является одним из самых привлекательных для частных инвесторов. В 2012 году контрольный пакет местного сельхозпредприятия «Агро-Заречье» приобрела компания «Инко-Фуд». Однако в 2015 году у владельцев «Инко-Фуда» возникли трения с белорусскими властями. Руководство Каменецкого района выразило недовольство, как частник хозяйничает на земле, и пыталось изъять у «Агро-Заречья» 640 гектаров земли. Инвестор обратился в прокуратуру Брестской области, которая отменила решение районных властей.