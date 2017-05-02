Московский «Локомотив» в 7-й раз выиграл Кубок России по футболу. 2 мая в финальном матче на стадионе «Фишт» в Сочи москвичи победили екатеринбургский «Урал».



Фото: twitter.com/official_rfs

«Локомотив» — «Урал» — 2:0

2 мая. Сочи. Стадион «Фишт». 24 500 зрителей (вместимость — 47 659).

Судья: Алексей Николаев (Москва).

Голы: 1:0 — Денисов (76), 2:0 — Миранчук (90).

Удаления: Фарфан (90+6), Ари (90+6) — Фидлер (90+6), Манучарян (90+6).

Предупреждения: Лунгу (46), Ильин (69) (оба — «Урал»).

Удары: 15−5.

Удары в створ ворот: 7−0.

Удары в каркас ворот: 0−1.

Угловые удары: 8−2.

Владение мячом: 57% — 43%.

Уже в добавленное судьями время матча началась массовая драка, которая вспыхнула после стычки Мануэля Фернандеша и Артема Фидлера. В потасовке поучаствовали даже некоторые запасные игроки. В эпицентре горячих событий оказались также наставник «Локомотива» Юрий Семин и президент «Урала» Григорий Иванов.

Рефери Алексей Николаев по итогам инцидента удалил четырех футболистов.

Как сообщает « Чемпионат », после финального свистка подрались друг с другом и болельщики московского «Локомотива». Врачи унесли из сектора «железнодорожников» двух фанатов.

Некоторые болельщики после окончания матча выбежали на поле, уводить фанатов пришлось стюардам и полиции.

«Локомотив» в 7-й раз стал обладателем Кубка России и догнал по числу этих трофеев московский ЦСКА, который является рекордсменом по этому показателю. У «Спартака» и «Зенита» по 3 Кубка России.

Победа в Кубке России гарантировала «Локомотиву» путевку в Лигу Европы — 2017/18, где москвичи начнут выступление сразу с группового этапа.

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в пятый раз в карьере выиграл Кубок России, обойдя по количеству побед в турнире Валерия Газзаева, который четырежды приводил к трофею ЦСКА.