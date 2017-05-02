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Лукашенко уволил арестованного за взятку замминистра МЧС
Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям уволен приказом президента за коррупцию.
Как рассказал в марте Александр Лукашенко во время общения в Могилеве с работниками предприятий компании «Кроноспан», замминистра МЧС Дмитрий Бегун
Президент тогда высказал возмущение действиями высокопоставленного чиновника, дескать, большой человек, до генерала дослужился, - а все туда же. По словам Лукашенко, Бегуну грозит минимум восемь лет, по делу проходят и другие подозреваемые.
Уже 2 мая стало известно, что президент подписал приказ об увольнении Бегуна с должности заместителя министра за «дискредитирующие поступки».
На должность замминистра Бегуна назначили в декабре 2015 года. Подробности его дела пока остаются тайной.
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Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям уволен приказом президента за коррупцию.
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