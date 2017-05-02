Видеоблогеры Macro Room опубликовали на YouTube ролик взаимодействия цветных чернил в аквариуме с водой, снятый при помощи макросъемки. Экспериментаторы поместили в аквариум макеты города, Солнечной системы, а также живые цветы. Затем они добавили в воду чернила.

"Мы погрузились в гипнотизирующую красоту цветных чернил в воде и их взаимодействие с различными элементами", — подчеркнули создатели видео.

Кадры снимались с использованием камер Canon 70D и Canon MPE-65, а также 100-миллиметрового макрообъектива.

Напомним, это не первое подобное видео блогеров. Так, в августе прошлого года они сняли процесс таяния мороженого в замедленной макросъемке, позже в сети появилось их видео смешивания акриловых красок и масла .