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Красочный гипноз: блогеры растворили чернила в воде
02.05.2017 23:02 — Разное | Sputnik Беларусь
Видеоблогеры Macro Room опубликовали на YouTube ролик взаимодействия цветных чернил в аквариуме с водой, снятый при помощи макросъемки. Экспериментаторы поместили в аквариум макеты города, Солнечной системы, а также живые цветы. Затем они добавили в воду чернила.
"Мы погрузились в гипнотизирующую красоту цветных чернил в воде и их взаимодействие с различными элементами", — подчеркнули создатели видео.
Кадры снимались с использованием камер Canon 70D и Canon MPE-65, а также 100-миллиметрового макрообъектива.
Напомним, это не первое подобное видео блогеров. Так, в августе прошлого года они сняли процесс таяния мороженого в замедленной макросъемке, позже в сети появилось их
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В сети набирает популярность видео растворения в воде цветных чернил, процесс запечатлен при помощи макросъемки. Смотрите на видео, как краска "поглощает" города и...
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