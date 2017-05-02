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Кто такая бегемотик Фиона и почему она так популярна?
02.05.2017 22:00 — Разное | Sputnik Беларусь
В конце января зоопарке Цинциннати на шесть недель раньше срока родился детеныш бегемота. Ее назвали Фионой. Животное требовало круглосуточного ухода и множества процедур.
Маленькому бегемоту делали кислородные маски, укладывали на грудь человека, чтобы обеспечить нормальное дыхание, учили новорожденного зверя плавать.
Сотрудники зоопарка завели специальный блог, где описывали состояние Фионы, а также записывали различные видео с маленькими достижениями юного бегемота.
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