В конце января зоопарке Цинциннати на шесть недель раньше срока родился детеныш бегемота. Ее назвали Фионой. Животное требовало круглосуточного ухода и множества процедур.

Маленькому бегемоту делали кислородные маски, укладывали на грудь человека, чтобы обеспечить нормальное дыхание, учили новорожденного зверя плавать.

Сотрудники зоопарка завели специальный блог, где описывали состояние Фионы, а также записывали различные видео с маленькими достижениями юного бегемота.