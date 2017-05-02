Турбулентность "опустила" самолет на 30 метров вниз , а затем подбросила в верх. Всего лайнер бросало дважды.

"В самом конце полета неожиданно нас начало трясти. Нас первый раз подкинуло, но не очень высоко, а потом еще раз, до потолка. Люди начали падать, кричать", — рассказала одна из пассажирок.

Она также отметила, что больше всего пострадали те пассажиры, которые перед инцидентом стояли в очереди в туалет.

"Экипаж оказывал медицинскую помощь, хотя для них это было тоже шоком", — рассказал пассажир рейса.

По информации "Аэрофлота" Boeing 777 за 40 минут до посадки в столице Таиланда попал в зону кратковременной турбулентности, и у экипажа не было возможности предупредить пассажиров и вернуть их на места.