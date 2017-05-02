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Пассажирка рейса Москва – Бангкок: нас подкинуло до потолка
02.05.2017 21:33 — Разное | Sputnik Беларусь
Турбулентность
"В самом конце полета неожиданно нас начало трясти. Нас первый раз подкинуло, но не очень высоко, а потом еще раз, до потолка. Люди начали падать, кричать", — рассказала одна из пассажирок.
Она также отметила, что больше всего пострадали те пассажиры, которые перед инцидентом стояли в очереди в туалет.
"Экипаж оказывал медицинскую помощь, хотя для них это было тоже шоком", — рассказал пассажир рейса.
По информации "Аэрофлота" Boeing 777 за 40 минут до посадки в столице Таиланда попал в зону кратковременной турбулентности, и у экипажа не было возможности предупредить пассажиров и вернуть их на места.
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