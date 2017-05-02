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Пассажирка рейса Москва – Бангкок: нас подкинуло до потолка

02.05.2017 21:33 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Турбулентность "опустила" самолет на 30 метров вниз, а затем подбросила в верх. Всего лайнер бросало дважды.

Пассажирка рейса Москва – Бангкок: нас подкинуло до потолка
© YouTube / i-D
Турбулентность: кадры из салона лайнера Москва - Бангкок

"В самом конце полета неожиданно нас начало трясти. Нас первый раз подкинуло, но не очень высоко, а потом еще раз, до потолка. Люди начали падать, кричать", — рассказала одна из пассажирок.

Она также отметила, что больше всего пострадали те пассажиры, которые перед инцидентом стояли в очереди в туалет.

"Экипаж оказывал медицинскую помощь, хотя для них это было тоже шоком", — рассказал пассажир рейса.

По информации "Аэрофлота" Boeing 777 за 40 минут до посадки в столице Таиланда попал в зону кратковременной турбулентности, и у экипажа не было возможности предупредить пассажиров и вернуть их на места.

 
 
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Около 30 пассажиров рейса SU-270 Москва – Бангкок российской компании "Аэрофлот" пострадали в результате попадания лайнера в воздушную яму. Смотрите на видео...

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