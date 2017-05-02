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Гидромет: погода в Беларуси постепенно улучшается

02.05.2017 19:56 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 мая – Sputnik. Погодные условия в Беларуси постепенно улучшаются – в республику идет долгожданное тепло, сообщили Sputnik во вторник в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Гидромет: погода в Беларуси постепенно улучшается
© Фото: Twitter / @Center_by
Фотофакт: май начался в Логойском районе со снега

По информации синоптиков, в среду 3 мая ожидается облачно с прояснениями, дожди возможны только по западу страны утром и днем, а температура воздуха ночью составит от +1 до +6°С, днем – до +18°С.

В четверг и пятницу по юго-западной половине Беларуси еще возможны кратковременные дожди, местами с грозами. При этом ночью будет прохладно – от 0 до +7°С, а на Витебщине заморозки до –2°С. Днем столбики термометров поднимутся до отметки +14°С, по юго-востоку республики – до +18°С.

 
Теги: Минск
 
 
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Синоптики прогнозируют, что теплее всего на текущей неделе будет в южных регионах страны – там воздух прогреется до +18°С.

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