В центре Минска с 7 по 8 мая пройдет масштабный форум уличных театров.

Посетители смогут бесплатно посмотреть более 25 представлений, поучаствовать в импровизациях и перформансах, а также стать свидетелями футуристической постановки, рассказали в Альфа-Банке, выступившем генеральным партнером мероприятия.

Пятый Минский форум уличных театров соберет в Верхнем городе более 200 артистов из Беларуси, Германии, Италии, России, Польши и Приднестровья. Представления в режиме нон-стоп будут показывать сразу на трех площадках: у ратуши, в каретном дворике и на арт-террасе за концертным залом. Стартует мероприятие в воскресенье с большого карнавального шествия участников. Театральные действа будут проходить с 12 до 9 часов вечера – по сути, до захода солнца.

Впервые на форуме выступит Андреа Феди – клоун Katastrofa из Италии. Комическое представление представит Teatr Pinezka из Польши. Коллектив Dulce Compania из Берлина покажет интерактивное шоу ходулистов с интригующим названием «Человек без головы», а театр «Тук-тук!» из Тирасполя подготовил для зрителей «Безумное чаепитие».

Заглянуть в будущее предложит мастерская «Следы» с футуристическим перформансом «Главное в жизни». Путешествие во времени, но только в прошлое, обещает театр «Вир» на спектакле «Юр’я і Цмок». Некоторые коллективы обратятся к истокам белорусского театра: студия «Варгін» познакомит с батлейкой, а народный театр из Краснополья – с «народнымi забавамi».

Минский театр «Мусташ» поиграет со зрителями во время спектакля «Стоп! Снято!». Студия «Альтана» закружит в танце на постановке «Соединения». Кроме того, гостям покажут чайную импровизацию Undeground, загадочное действо на ходулях «Странствующий сундук», премьеру интерактивного спектакля театра EYE и др.

В центре Минска впервые откроется «цирковой дворик»: 7 мая на площадке ближе к улице Зыбицкой пройдут различные представления. Помимо выступления итальянского комика и клоунады с дрессированными собаками, зрителей ожидает большая программа от детских цирковых студий. «Фактически у нас получится фестиваль в фестивале, и я очень рад, что так произошло по инициативе самих цирковых студий», – рассказал арт-директор форума Владимир Галак.

Театральный форум в этот раз пройдет с особым размахом и разнообразием театральных коллективов. «В историческом центре Минска будут представлены различные формы, жанры и стили уличного театрального искусства. Такого рода событие не только поспособствует развитию городской культуры и сделает Минск более заметным в мировой театральной жизни, но и повысит его привлекательность как туристического направления», – отметили в Альфа-Банке, выступившем генеральным партнером мероприятия.

Директор Национального центра современных искусств Наталья Шарангович в свою очередь обратила внимание на то, что уличного театрального искусства в Беларуси долгие годы будто и не существовало. «Проводились массовые праздники, работали аниматоры, театры выступали под открытым небом, но как явление или оформленное движение оно не было знакомо широкой публике. Форум показывает, что уличное искусство в нашей стране есть и оно самобытное, яркое», – пояснила она.

Форум уличных театров проводят Мингорисполком, Национальный центр современных искусств и Альфа-Банк (Беларусь) при поддержке Министерства культуры. Форум проходит в Верхнем городе с 2013 года и ежегодно собирает десятки театральных коллективов со всей страны и из-за рубежа.