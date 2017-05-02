Ведущему радио Sputnik Беларусь Александру Кривошееву дядя Ваня рассказал, почему сам предпочитает работать без продюсера и не стремится опекать кого-то из молодых артистов.

"Я не готов пока брать на себя ответственность за других людей, я сам в поиске себя. Если я еще точно не определил, что делать с самим собой, то браться за кого-то и "тренироваться на кошках" — это как-то не по-человечески. Хотя один мой знакомый продюсер из Москвы говорил, что быть продюсером тяжело и ответственно, но все же это лучше, чем работать", — пошутил дядя Ваня.

Артист рассказал и о съемках юбилейного концерта российского шоу "Голос", который состоялся в Кремле. В 2013-ом году дядя Ваня принимал участие во втором сезоне популярного проекта.



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"Через "жернова" шоу "Голос" за пять сезонов прошло почти 750 человек. И то, что обо мне вспомнили и позвали на юбилейный концерт, наверное, говорит о том, что чем-то я запомнился. В эфире это будут два концерта, в которых появятся и ученики, и наставники, и дуэты, и сольные вариации", — рассказал артист.

В ближайшее время дядя Ваня намерен принять участие в новом телевизионном-проекте "Победитель получает все", кастинги которого уже стартовали в России. Отличие этого проекта от предыдущих конкурсных шоу в биографии дяди Вани заключается в том, что исполнитель сможет выйти на сцену вместе со своей группой "One Hell Thing".

"В моем случае морально проще работать с группой. Потому что, как говорят, мы с первого класса вместе. Я ведь с группой начинал, и именно с этой группой все и продолжается. Так получалось, что во многих телепроектах в Украине и России я участвовал сольно и, по словам судей, было видно, что группы на сцене мне очень не хватает", — отметил дядя Ваня.

Артист рассказал и о планах съемок давно обещанного поклонникам клипа на песню "Счастье", для которого, по признанию дяди Вани, пока откровенно не хватает средств.

"Песня "Счастье" существует уже два года. И можно сказать, пока это лучшее, что мне удалось написать. Уже есть и сценарий, и команда, и договоренности с нужными людьми. Например, нам нужна будет реальная шахта. Весь вопрос в средствах", — сообщил исполнитель.

При этом вариант сбора средств на краудфандинговой платформе дядя Ваня рассматривать пока не намерен. "Не люблю быть в долгу у кого-то. Для меня это вопрос ответственности", — говорит артист.

Полную версию беседы с рок-музыкантом, шоуменом, актером, лидером группы "One Hell Thing" Дядей Ваней слушайте на радио Sputnik Беларусь.