С 1 января 2017 года все автомобили, которые производятся в России и ввозятся сюда, в том числе бывшие в употреблении, в обязательном порядке должны быть оснащены системой вызова экстренных оперативных служб "ЭРА-ГЛОНАСС". Это так называемая тревожная кнопка, которая в случае ДТП вызовет службу спасения и передаст ей координаты машины. Нововведение, однако, вызвало в стране массу возмущений. Почему автомобилисты выступают против кнопки, и как скоро она появится у нас, выясняла корреспондент Sputnik Юлия Балакирева.

Умная система

Для начала давайте разберемся, что это за система и для чего она нужна. В мире есть несколько навигационных систем, самая популярная из которых GPS, российский аналог — "ГЛОНАСС". Иногда навигационные системы могут быть использованы в социальных нуждах. Так, шесть лет назад в России начали разрабатывать систему вызова экстренных оперативных служб "ЭРА-ГЛОНАСС".



© Фото: БелАЗ БелАЗ собирается сделать роботизированный самосвал

Для чего она нужна? В случае ДТП, если водитель или пассажиры не имеют возможности вызвать по сотовой связи службы спасения, например, находятся без сознания, устройство делает это само. Оно активируется от удара или столкновения и передает короткое сообщение через систему связи, которая есть в регионе. В нем указывает координаты расположения автомобиля, паспорт на него и предположение, что могло произойти во время ДТП. В итоге помощь пострадавшим должна приходить быстрее.

Шесть лет назад была договоренность, что аналоги этой системы одновременно будут разрабатываться в странах Таможенного союза ЕАЭС — Беларуси и Казахстане. Системы должны быть сопрягаемы. То есть водитель, в чьем автомобиле есть бортовое оборудование, переезжая из России в Казахстан, не должен ломать себе голову, как переключить систему. Это происходит автоматически.

Как считают эксперты, проект наиболее актуален для протяженных и не густонаселенных стран, коими являются Казахстан и Россия, особенно это касается региона Зауралья. Тем не менее, Беларусь решила присоединиться к проекту.

Шпион в машине

В нашей стране уже разработан аналог системы, который называется "ЭРА РБ". А на ОАО "Агат — системы управления" проходит тестирование бортового оборудования.

"В инициативном порядке проведена опытная работа, в июне она будет завершена. Во второй половине года готовы сертифицировать оборудование, а затем уже производить для нужд автомобилестроения страны", — сообщил Sputnik заместитель директора "Агата" Игорь Быков.



© Sputnik Семен Апасов Модуль российской системы ГЛОНАСС

По поводу системы в России существует множество мнений. Есть те, кто считает, что нововведение приведет к подорожанию автомобилей, поскольку универсального устройства для всех машин нет. И для получения сертификата на конкретную модель автопроизводителю надо пройти два краш-теста. В Евросоюзе сделать это, естественно, нельзя — нужно ехать на полигон центра "НАМИ", расположенный в Подмосковье. Все это выливается в примерно 250 тысяч евро.

В связи с этим, как пишут в местных СМИ, автопроизводители перестали ввозить в страну с десяток моделей. Так, Audi A4 и А5 Coupe уже продаются с "ЭРА-ГЛОНАСС", однако кабриолеты A5 завозить не собираются — слишком дорого обходится процедура сертификации системы.

В свою очередь автомобилисты опасаются, что система будет прослушивать их разговоры в машине, а также отправлять в ГИБДД данные о превышении скорости. Есть мнение, что она вообще сможет управлять автомобилем: остановит его на красном сигнале светофора, к примеру.

По мнению Быкова, все эти разговоры ведут те, кто не был на грани жизни и смерти и не ждал помощи.

"Человек перестает говорить такие вещи после того, как ему или его родственникам впервые приходится сталкиваться с такой ситуацией. Наступает золотая минута, когда помощь может прийти, но она опаздывает. После этого он решит, что за десять лет эксплуатации автомобиля можно накопить 200 долларов для того, чтобы себя обезопасить", — уверен собеседник.

Тревожный звонок

Однако в Белорусской автомобильной ассоциации уверены, что Беларусь не готова к нововведению.



© Sputnik Семен Апасов Установка системы ГЛОНАСС в автомобиль

"Сама по себе функция была бы полезна, если бы она работала. Ведь нужно не только подать сигнал на спутник и получить его в подразделении МЧС или скорой, но и чтобы там было нужное количество свободных машин и они подъехали на место за определенное время, а оно было конкретизировано. У нас даже нет законодательной базы, которая бы обеспечивала реализацию этой функции", — отметили Sputnik аналитики БАА.

Они обращают внимание и на другой вопрос — за счет установки кнопки автопроизводители и дилеры поднимут цену на машину. То есть, получается, клиент заплатит за функцию. Но если ему не помогут выжить в случае ДТП, отвечать будет продавец.

"Когда ты предлагаешь потребителю заплатить за какую-то функцию, то она должна быть работоспособной. Тем более если она связана с жизнью и здоровьем. Если в конечном итоге человек получит увечья или погибнет, при этом заплатив деньги дилеру или производителю, то здесь возникает очень много правовых вопросов на грани уголовного законодательства", — пояснили в ассоциации.

Аналитики отмечают: белорусские дилеры безо всякого оптимизма восприняли идею ввести систему "ЭРА-ГЛОНАСС" с января 2017 года и всецело поддержали предложение правительства перенести это событие на два года вперед.

Подорожания автомобилей в случае установки кнопки не избежать, уверены в ассоциации. Во сколько это обойдется у конкретного производителя и дилера, будет зависеть от того, где они закупили оборудование, а его поставщиков хватает. Тем не менее, специалисты советуют не паниковать. Впереди два года, чтобы правительство страны присмотрелось к ситуации и приняло окончательное решение.



© Sputnik Максим Богодвид В России тревожные звонки с системы ГЛОНАСС поступают на номер экстренных служб 112

"Стоит обратить внимание, что в Европе пока не внедрена такая система, несмотря на более высокий уровень безопасности транспортных средств. Там только рассматривается вопрос о ее использовании в 2019 году. Еще раз повторяемся, это не просто звонок другу. За этим следуют правовые последствия", — считают специалисты.

А как на практике?

Белорусские автопроизводители, которые сотрудничают с Россией, уже сегодня оснащают автомобили тревожной кнопкой. Ведь без этого они туда технику просто не ввезут.



© Sputnik Егор Еремов Минский автомобильный завод

На ОАО "МАЗ" рассказывают, что c 1 января используют устройства системы "ЭРА-ГЛОНАСС" пермского производства.



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"В конце 2016 года были получены ОТТС (одобрение типа транспортного средства) и ОТШ (одобрение типа шасси) на всю гамму автомобильной техники с возможностью оснащения устройством вызова экстренных служб, что подтверждено сертификатом соответствия, выданным органом по сертификации, аккредитованным в Таможенном союзе. Установка системы вызова экстренных оперативных служб осуществляется по требованию потребителя", — рассказали на заводе.

Там подтвердили: чтобы получить сертификацию, проводили испытания на полигоне ФГУП "НАМИ". Хотя эту операцию можно также производить в лаборатории "Связь сертификат" в Москве и испытательной лаборатории "Омега" в Севастополе.

На предприятии ответили и на вопрос о влиянии установки кнопки на цену автомобиля: она будет увеличена ровно на стоимость данного устройства.

Несмотря на различные мнения в обществе, вопрос с внедрением "ЭРА РБ" решен, заверила Sputnik член коллегии — министр по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям Карине Минасян.

"Мы принимали решение на уровне всего ЕАЭС, что автотранспортные средства должны быть оборудованы кнопкой безопасности "ГЛОНАСС". Это позволит повысить безопасность. Норма уже принята и действует в Европе. Беларусь подписала этот документ, поэтому рано или поздно эта норма и для нее станет обязательной. Норма будет обязательной для новых автомобилей, но не для тех, которые были приобретены, ввезены или приобретены ранее. Они смогут ездить и так", — сказала собеседница агентства.