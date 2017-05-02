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Проект «Правила жизни» журнала Esquire стал культовым. В нем лица поколения предстают такими, какие они есть — без ретуши. Честность, юмор и мудрость респондентов позволяют читателю найти ответы на собственные вопросы.

Мы решили, что участницы проекта «Леди Босс — 2017» ничем не хуже тех предпринимателей, чьи мысли публикуют в Esquire.

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И предоставляем каждой леди возможность рассказать о том, как она строит свою жизнь. Нам интересно узнать, как по-разному могут ответить на одни и те же вопросы успешные, сильные, умные женщины.

Cегодня знакомимся с Надеждой Ручановой — директором компании ActiveCloud (ООО «Активные технологии»).





Большая мечта

Как говорил Оскар Уайльд, «если что-то и стоит делать, только то, что принято считать невозможным». У меня много простых и понятных желаний, как и у любого человека. Мечтаю жить у моря и, по возможности, ничего не усложнять. Я хочу, чтобы мои близкие были здоровы и счастливы.

Конечно, я стремлюсь к семейному счастью и гармонии внутри себя. Но если говорить о действительно глобальных целях и достижениях, то я мечтаю вместе со своей командой сделать что-то экстраординарное: к примеру, чтобы мы как провайдер «облачных» услуг были лидирующим не только в Беларуси, но и в странах СНГ. Еще я мечтаю, чтобы продукт группы компании ActiveCloud вошел в мировые рейтинги мировой исследовательской компании Gartner как лучшее программное обеспечение в своей отрасли.

Своя игра

Я несколько раз меняла место работы, есть даже опыт госслужбы. И я понимала, что в классную развивающуюся компанию нельзя прийти работать, не погрузившись в детали. Поэтому до вступления в должность директора компании ActiveCloud я пришла на стажировку в техническую поддержку, причем не начальником, а обычным, рядовым сотрудником, чтобы лучше понять и принять новый бизнес. Коллеги из техподдержки и понятия не имели, что я будущий директор ActiveCloud. Эта стажировка позволила мне с первого дня работы погрузиться в специфику операционного бизнеса, примерить на себя обязанности рядовых сотрудников и понять, с какими трудностями они сталкиваются каждый день. Меня восхитил уровень обслуживания и подход к делу, клиентоориентированность моих коллег, которые, кстати, работают в режиме 24/7. Коллеги, в свою очередь, были приятно удивлены, когда через несколько дней узнали, что я их новый директор. Теперь они точно знают, что я не боюсь любой работы, потому в игру под названием «бизнес» мы играем в одной команде.

Зарядка внутреннего аккумулятора

Есть два вида психотерапии. Первый — приятный и спокойный, но малоэффективный: психотерапевт находит причины в детстве, в окружающих людях, травмах и прочих обстоятельствах, долго и мучительно разбирается, а в итоге человеку если и становится лучше, то совсем чуть-чуть. Второй, который мне импонирует, — смещение области контроля вовнутрь: человек четко осознает, что он сам себе мама, папа, улица, школа…

Когда тебе плохо — надо придумать новое занятие. Когда ноль энергии — нужно новое увлечение и путешествия. Нужно открывать для себя что-то свежее: прическу, хобби, автомобиль, мужчину, город, страну. Найти кого-то, кому хуже и помочь — и самой становится легче. Я помогаю людям, и это добро возвращается ко мне.





Слёзы на работе

Когда я плакала последний раз? Когда смотрела на необычайно-прекрасный Атлантический океан в ненастье, когда наблюдала внутреннее убранство Собора святого семейства в Барселоне и слушала музыку Чайковского. На работе плачу только от счастья, когда дорогие коллеги говорят слова благодарности, поздравляют с праздниками. Работа директора предполагает нервное сверхнапряжение, и потому иногда необходимо дать выход эмоциям. Но, к счастью, все плохое быстро улетучивается, и потому в памяти остаются только трогательные и позитивные воспоминания. Точно помню, что плакала, когда меняла работу, поскольку очень была привязана к коллективу.

«Чистое везение»

Мне не нравится, когда людям говорят: «Повезло!». Я обычно говорю, что мы это заслужили. Все моменты были заслужены: когда ты долго работаешь над чем-то, ты рано или поздно окажешься в нужной точке и в нужное время. Мне повезло однажды на конференции встретить Вадима Шмыгова, одного из лучших визуализаторов в Беларуси, который открыл для меня мир инфографики, и это стало моим увлечением на долгие годы. Надеюсь, когда-нибудь я выиграю со своим проектом на всемирном конкурсе Maloviej — это как «Оскар», только в мире инфографики.

Я математик-программист по образованию и люблю тонкий интеллектуальный юмор. Мой любимый анекдот как раз о том, как нужно управлять вероятностями и случайностями в вашей жизни. Летят два математика в самолете. Один другому говорит: «Последнее время я очень боюсь летать самолетом, так как я рассчитал, что вероятность того, что на борту бомба, даже выше, чем вероятность погибнуть в автокатастрофе». Второй математик отвечает: «Да, я тоже проделал эти же вычисления и пришел к такому же результату. Но я пошел дальше. Вероятность того, что в самолете две бомбы ничтожно мала, поэтому я теперь одну всегда вожу с собой».

Первый учитель

Я очень благодарна моему учителю по физике Юрию Дмитриевичу Лещинскому, благодаря которому я могу объяснять даже социальные процессы через физические явления.

Есть еще один человек, который значительно повлиял на мою жизнь. В школьные годы я была очень патриотически настроенной девушкой, отец — из органов МВД, он умер, когда мне было 15 лет. Потому моей юношеской мечтой был поступить в Академию милиции. Несмотря на то, что все свое детство я отлично училась, бегала, прыгала, занималась спортом, очень серьезно готовилась к поступлению в академию, в 11-м классе у меня появился кавалер, который сказал: «Вот представь: ты будешь идти летом — все девушки будут в красивых летних платьях и в босоножках, а ты — в ботах и в форме. И я с такой девушкой на свидание не пошел бы». Именно так я стала программистом. К сожалению, не помню даже, как звали этого кавалера, но огромное ему спасибо за то, что он определил всю мою дальнейшую карьеру.





Самая неожиданная трата

Каждая женщина знает, что в трудной ситуации жизненно необходимо постричься, покраситься или вымыть голову. Как-то возникли у меня проблемы в отношениях, поэтому я поехала в парикмахерскую. И потом прямо из парикмахерской, даже не заезжая домой, пахнущая перекисью водорода после завивки, с одним паспортом в сумочке улетела в Турцию. Кстати, после того случая я всегда ношу с собой паспорт: кто знает, где я могу оказаться вечером и в какой стране (смеётся).

Я вообще обожаю путешествовать, всегда легко и радостно трачу деньги на новые эмоции и впечатления. Я считаю, что наши впечатления — это самая крепкая и ценная валюта, она не девальвируются, и ее невозможно украсть.

Как удержать команду

Есть высказывание Гая Кавасаки: «Отличники не нанимают отличников. Они нанимают отличников с плюсом. Хорошисты нанимают троечников. А троечники нанимают двоечников. Если вы начнете нанимать хорошистов, вы проснетесь однажды утром, окруженные одними нулями…».

Вот именно этим принципом руководствуюсь, набирая новых людей в команду. Не боюсь конкуренции, стараюсь работать с людьми, которые восхищают меня и мотивируют к развитию. На положительные действия — положительной мотивацией, на отрицательные — отрицательной. Всегда стараюсь не драматизировать, когда человек ко мне приходит с проблемой, я традиционно говорю: «Возьми конфетку» (для этого на столе у меня есть мешок с конфетками). Так сложилось, у меня хорошая память и привычка глубоко погружаться в детали, поэтому мои сотрудники знают, что обманывать меня очень трудно, а порой даже больно.

Как сказать: «Вы уволены»?

Обычно я говорю: «Давайте перестанем мучить друг друга. В жизни так бывает, что иногда люди не подходят друг другу, я искренне желаю вам найти лучшего и подходящего вам директора».

Почему вы — победительница «Леди Босс — 2017»?

Мне не нравится проигрывать, даже проигрывать красиво, поэтому буду побеждать!

Справка о проекте Организатор проекта: сайт для настоящих женщин LADY.TUT.BY . Руководитель проекта: Светлана Зере. Куратор проектной группы: Татьяна Калюжная. Автор идеи проекта для деловых женщин: Ольга Тимкина. Проект основан в 2008 году в Новосибирске. На территории Республики Беларусь впервые прошел в 2012 году. Количество участниц проекта — 12 бизнес-леди.

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