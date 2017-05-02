Люди, которые за день могут раскрыть измену, выяснить, чем занимается ваш ребенок, и найти должника. Работа белорусских Шерлоков Холмсов связана в основном с так называемой «бытовухой». «А все потому, − сетует наш герой, − что детективная деятельность у нас не легализована».

Понедельник. Пять часов вечера. Вокруг ни души. К месту встречи частный детектив Егор (имя изменено по просьбе героя. — Прим LADY. TUT.BY) приезжает на автомобиле. «Давайте поговорим в машине», − предлагает он. Я не возражаю. Интервью проходит под звуки радио. Впрочем, как и большая часть рабочего времени Егора. Надо же себя хоть как-то развлекать, пока ждешь объект наблюдения.



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«Мотаюсь как собака: живу в машине, ем из миски»

− До нашей встречи я обзвонила достаточно много номеров, которые выпадают в поисковике при запросе «частный детектив в Минске». Большинство из них недействующие. Создается впечатление, что в вашей сфере у нас в стране нет конкуренции.

− В Беларуси детективная деятельность является нелицензированной. К тому же заниматься ею невыгодно. Наверное, люди поработали-поработали, а потом подумали: «Хватит маяться ерундой». Я вот свой телефон тоже недавно выкинул.

− Зачем?

− Детективная деятельность мешает моей основной профессии. Какой конкретно, не буду говорить. Оказываю услуги населению, сформулируем так. Чтобы вы понимали, наблюдать, к примеру, за ребенком, с согласия родителей, можно в любом случае. А когда начинаешь следить по просьбе клиента за взрослым человеком, тут уже выходит нарушение закона. Получается, ты вмешиваешься в чужую частную жизнь. И если честно, назвать себя частным детективом не могу. Это так, формулировка, чтобы люди понимали, кто я. Потому что чаще всего к нам обращаются с просьбой проследить за мужем или женой. Выяснить, изменяют ли они. Надоело уже. Это такая работа поганая. И денег не заработаешь. Сегодня есть, завтра — нет. Надо, чтобы что-то стабильное было. Чтобы ты проснулся, а у тебя все распланировано на день. А не так: сегодня — ты выезжаешь в одно место, завтра — в другое. И как собака мотаешься. Живешь в машине, ешь из миски… Зачем такая жизнь? − Егор говорит, поворачивая голову то вправо, то влево.

− Но раньше же вас все устраивало.

− Раньше другое время было. Я был обычным рабочим. Нужно было как-то выживать. Узнал из Сети, что есть такая профессия. Решил заняться. И как-то пошло. Уже несколько лет в этой сфере.

− Люди какого материального достатка, возраста, пола обычно к вам обращаются?

− Разные. От воспитателя в детском саду до крупного бизнесмена. Все подряд.

− Один украинский детектив и активный интернет-пользователь делился в социальных сетях, что к нему чаще всего обращаются клиенты, которым уже не смогли помочь ни экстрасенсы, ни друзья, ни милиция. А к вам?

− К экстрасенсам иногда любят обращаться и наши женщины. Я не вдаюсь обычно в подробности, к кому человек обращался до меня и для чего ему та или иная информация. Есть задача — я ее решаю.

− Были заказы, от которых вам приходилось отказываться?

− Да нет.

− Скажите, сколько стоят услуги детектива в Беларуси?

− Один час наблюдения − от 10 долларов. Минимальная сумма оплаты за целый день − около 100 долларов. На выполнение одного заказа уходит от одного дня до недели. Все индивидуально.

− Получается, в ваших же интересах растягивать сроки.

− Это вам кажется. В наших интересах оперативно предоставлять достоверную информацию, чтобы клиент остался довольным.

− Как думаете, вам доверяют больше, чем правоохранительным органам?

− Милиция начинает искать человека спустя трое суток. Мы приступаем к работе сразу. Но, с другой стороны, у милиции больше возможностей. Во-первых, доступ к базе. У нас таких возможностей нет. Есть машины, интернет и ты. Мы даже никакой специальной техникой не можем пользоваться. У меня только мобильный телефон. На него фотографируем. Вот и думайте.

Я бы сказал так: если человек не хочет выносить сор из избы, ему проще обратиться к детективу, заплатить ему деньги, чтобы тот решил его проблемы, − Егор снова вертит головой.



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«Женщины более правильно относятся к измене»

− Расскажите, пожалуйста, об интересном случае из своей практики.

− Для меня все так банально на данный момент. Не знаю, чему удивляться. И что такое интересный случай? Вот, к примеру, у человека должна была быть через две недели свадьба, но сорвалась, потому что он в первый же день начал с другой девушкой общаться, пока его невеста была в другом месте. Да не бывает ничего интересного.

− А как собираете информацию?

− Мы обычно не опрашиваем бабушек, соседей. Любой из них может выдать нас объекту. Ну и тот, в свою очередь, напугается, утихарится, и сложнее его будет найти. А вот наблюдение может сказать очень многое. Кем работает человек, куда ходит, а иногда и позволяет услышать, о чем и с кем разговаривает. Многое дают и профили в социальных сетях.

− Можно подробнее?

− Ну, во-первых, фотография. Далее по фотографии можно найти человека. К примеру, на фотографии есть бейдж. Не у всех же настоящие имена фамилии. Знаете, есть такой хороший способ. Расскажу секрет. Приходит жена и говорит: «Нашла у мужа номер телефона. Не знаю. Позвонила — а там женщина отвечает». А телефон записан на Васю Петрова. Мне надо узнать, кто она. И вот залезли вы в официальную базу. А там написано точно «Вася Петров» …Там нет женщины. И как найти? Как узнать — кто она и как выглядит?

− Как?

− Вы берете звоните по этому номеру: «Здравствуйте. Доставка цветов. Куда можно отвезти букетик?». Она спрашивает: «От кого?». Я: «В бланке записано по звонку». Она говорит адрес. Если это дом — уже хорошо. Уже знаете, где она живет. Если это работа, от работы можно провезти до дома. Дали цветы, даете бланк — она пишет: «Иванова…». Подпись. А дальше уже смотришь, как она выглядит. Да и когда цветы даришь, можно сфотографировать. И вот, пожалуйста.

− И часто вам приходится так маскироваться?

Егор отвечает после долгого молчания:

− Это я вам так, один случай рассказал. А так скучно все это, надоело.

− А как же погони, которые показывают в фильмах?

− Ой, об этом лучше не надо!

− Больная тема?

− По-всякому бывает… Это все, что я могу сказать, больше ничего. Говорю же, никаких веселых подробностей вы от меня не услышите. Это мне не надо. Лучше сделайте опрос на следующую тему. В этом году в классификаторе экономической деятельности появилась «частная детективная деятельность». Вдруг у нас в Беларуси ее сделают официальной. А может, не сделают, − грустно заканчивает свою мысль Егор и замолкает. В это время будто в унисон его мыслям из колонок звучит: «…Сердце замерло в груди. И только небо, только ветер, только радость впереди».

− Послушайте какая песня хорошая. А мы с вами о чем разговариваем, − вздыхает Егор и очередной раз оглядывается.

− Как вы думаете, есть ли будущее у детективов, детективных агентств в Беларуси?

− Я думаю, они должны существовать. Есть разные вопросы, которыми милиция не занимается. Она не будет копаться в грязном белье. Допустим, есть у человека брачный договор, по которому в случае измены жены или мужа деньги передаются тому, кто не изменял.

− Скорее всего, брачные договоры на подобных условиях у нас большая редкость.

− Тем не менее они есть. Вот тогда имеет смысл копаться. А если человек на суде предъявит доказательства, что жена с кем-то гуляет. Жена может тоже подать в суд за то, что за ней следили. А так мы сможем наблюдать на законных основаниях. Или муж уезжает в командировку на неделю. Ему деньги позволяют. Он хочет, чтобы мы посмотрели, чтобы жену никто не обижал, скажем так. И вообще куда она ходит, как проводит время. Почему нельзя? Тем более что измена не всегда подтверждается. Скажем так, 50 на 50. Вот муж убедился: «Не изменяет». Жена хорошая. Он счастлив. А если жена изменяет, он тоже счастлив: «Свобода! Уйду к любовнице. Ничего тянуть не будет».



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− Вы серьезно? Так часто бывает?

− Нечасто, но бывает.

− Как понять, что вам изменяют?

− Сердце подскажет. Рано или поздно. Сколько веревочке не виться… Ну смотрите, мобильники лежали на столе. А тут он раз — и начал их прятать и пароль вводить. С работы нормально приходил − потом задерживаться стал. Работает больше, а денег меньше. Ну и банальное: чаще ухаживать за собой стал. Любые изменения в человеческом организме, в человеке, они не просто происходят. А на основе внешних факторов. Понравился ему кто-то, он думает: «Так, надо подтянуть животик, побриться, почистить уши». Ну для чего-то он это делает. Может, и для жены. Все бывает. Поэтому доверяй, но проверяй.

− Вы так говорите, как будто в своей личной жизни тоже всегда проверяете.

− В любом случае, нельзя так тупо верить. Много случаев бывает, когда спустя год-два- три выясняется, что муж либо жена ходят налево. И потом какая-то мелочь находится, допустим, волос. И ты начинаешь — бах-бах — думать. Не надо сразу устраивать истерику. Устроишь истерику — тогда притихнет, начнет прятаться. Поймет, что запахло керосином.

− Какие нюансы! Вам можно писать романы.

− Эти нюансы все из рассказов заказчика. И скажу так. Женщины более правильно к этому относятся. Они начинают потихоньку собирать информацию и более рационально подходят ко всем этим тонкостям.

− А мужчины?

− А мужчины в основном сразу приходят ко мне, не наблюдая, и говорят: «У меня есть такие-то подозрения».

− Такое чувство, что им просто нечего делать. У ваших заказчиков много свободного времени?

− Ну, одни думают: «Зачем мне это знать? Буду спокойно спать». А другие так не считают. В основном следят за кем-то люди, у которых дефицит свободного времени. Люди, у которых много свободного времени, проводят его с женой.

− Случалось, что вы не сообщали собранную информацию заказчику? Чтобы, к примеру, не ранить его или из сострадания, как вы говорите, к объекту наблюдения?

− Из сострадания — нет. Ну да, понимаешь иногда, что муж или жена коза или козел. У человека какая-то другая жизнь налаживается. И ты в это влезаешь. Чувствовал однажды. Не вспомню, когда. Один случай точно был. Принципиально не хотелось предоставлять информацию заказчику. Но пришлось.

− А после наблюдения за подростками всю информацию предоставляете родителям?

− Да, конечно. Дети есть дети. Родители обращаются в основном по той причине, что их ребенок приходит домой пьяным или под наркотиками. Просят посмотреть, с кем проводит время. Но по поводу детей обращаются редко.

− Звонят ли с просьбой найти человека, который ушел из дома — и не вернулся?

− Нет, в основном с просьбой найти родственника, с которым потерялась связь. К примеру, одна женщина из Германии искала своего отца. Мы нашли. Из России тоже мужчина обращался с просьбой найти папу.

− И как вы их ищете?

− Интернет. Не всегда, конечно, получается. Но через сеть процентов 30−40 можно людей найти, даже не обращаясь в милицию. Но не все умеют грамотно пользоваться. Есть старые базы телефонов. Если фамилия и имя редкие, проще искать. А если Сидоров какой-нибудь — то сложнее. Даже, бывает, открываешь справочник. Там тридцать телефонов. Садишься, всех обзваниваешь. Спрашиваешь: «Ваш, не ваш?». Сложнее всего искать должников, потому что они очень хорошо скрываются. Однако и с такими делами справляюсь.

«Людям верить нельзя, но иногда − надо»

− По каким признакам можно понять, что за вами следят?

− Смотря кто следит. Надо контролировать пространство вокруг себя. Проверять, кто висит на хвосте. Виражи можно крутить. Можно даже, банально, по дороге медленно ехать — и смотреть, кто висит на хвосте. Когда машина в потоке, за ней следить просто идеально.

− А что касается так называемой прослушки?

− Мы никого не прослушиваем. Чтобы прослушать человека, нужно очень много денег. То есть обычный человек не будет этим заниматься. Все, что сейчас можно сделать, − это поставить на мобильник вирус, который будет скидывать тебе в личный кабинет на компьютере все звонки, местонахождения, фотографии.



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− Неужели люди, за которыми вы следите, ни о чем не догадываются?

− За все время моей работы было два обнаружения наблюдения. Первое связано с непростым человеком. Своей манерой езды он показал, что меня видит. Я созвонился с заказчиком — и мы перестали работать. И второй случай — с бывшим сотрудником правоохранительных органов. Заказчик об этом меня не предупредил. Поэтому меня «спалили»: «Поезжай пока цел!». Что было делать? Я и уехал.

− Интересно, а свои способности вы используете в личной жизни?

− В моей жизни все нормально. Для наблюдения нет причин, да и времени. Жена всегда со мной. Если не со мной, я всегда знаю, где она.

− С тех пор, как начали работать в этой сфере, ваши взгляды существенно изменились?

− Все мы меняемся с годами. Со временем меньше доверяем людям. Тут неважно, чем ты занимаешься. Людям вообще верить нельзя. Но иногда надо.

— А бывает так, что к вам обращаются за помощью, а потом не платят деньги? Или приходят, а поговорив, понимают, что не нужны ваши услуги?

− Иногда да, рассказывают о своей ситуации, а потом благодарят, говорят: «С вами поговорил, аж легче стало». Однажды ко мне приехал человек. Просил собрать информацию о своей невесте. Мы пообщались — и он в конце сказал: «Все-таки это неправильно. Я своей любимой верю». Заплатил достаточно крупную сумму — и уехал. Видно, решил: «Не надо заниматься балалайкой. Как сердце подскажет, так и будем действовать».

− Когда так поступают, вы радуетесь?

− Конечно. Знаете, с одной стороны закон: «Не верь, не бойся, не проси». А с другой, если никому не верить, тоже тяжело жить. Не за чем в таких ситуациях обращаться к детективам. Если очень хочется, самому можно узнать. Взял неделю отпуска, машину — в аренду, и катайся за женой, смотри, чем занимается. − Егор в очередной раз оглядывается по сторонам.

− Почему вы постоянно оглядываетесь? Мы на спецзадании или за нами следят?

− Не знаю, привычка. Я еще раз хотел бы сделать акцент: в Беларуси детективы не занимаются серьезными расследованиями, уголовными делами. В основном — сплошная бытовуха. Если бы детективную деятельность легализовали, все было бы на уровень выше, хотя бы как в России.

Комментирует президент Международной ассоциации частных детективов Андрей Матушкин:

− После распада Советского Союза частная детективная деятельность в Беларуси считалась вполне законной. Детективам выдавали разрешения, после чего они могли полноценно работать. И так продолжалось до 1999 года. К сожалению, потом эту деятельность запретили. Причиной стал Декрет президента № 24, от 23.12.1998 года «О мерах по совершенствованию охранной деятельности в Республике Беларусь».

Несмотря на то, что в декрете говорилось только об охранной деятельности и ни одного слова о детективной, так получилось, что вместе с частной охранной деятельностью была ликвидирована и детективная.

Сегодня частной детективной деятельности официально в Беларуси не существует, но на самом деле белорусских частных сыщиков легко можно найти в интернете. Таких специалистов можно разделить на две категории: первая − студенты и вчерашние выпускники вузов. Вторая − бывшие сотрудники милиции и других силовых структур.

В целом, частным сыском в Беларуси занимаются чуть более десятка человек. В основном к ним обращаются с семейными вопросами. Такими, как супружеская неверность, проблемы развода, поведение детей. Особенной популярностью пользуется раскрытие измен. По востребованности после семейных вопросов − розыск родственников или установление личности знакомых — примерно 20%. Далее − мошенничество и неуплаченные долги — около 10%. Вопросы, связанные с безопасностью бизнеса, — меньше 5%.

То, что детективная деятельность в Беларуси не легализована, по мнению нашей ассоциации, не совсем корректно. Ведь необходимость в услугах частных сыщиков есть и будет всегда, т. к. правоохранительные органы даже физически не могут эффективно реагировать на все потребности граждан в сфере защиты их прав и интересов. Вот и выходит, что многие белорусские детективы совершают уголовно наказуемые преступления, при этом помогая защищать людям их права.

Правовая неоднозначность деятельности не позволяет частным сыщикам нормально взаимодействовать с правоохранительными органами. Что могло бы пойти последним на пользу.

К тому же помощь частного детектива иногда требуется и целому бизнесу. И спрос в Беларуси есть. Значит, государство должно учесть это и урегулировать данную деятельность. Этот шаг будет иметь ряд преимуществ:

улучшится качество услуг, предоставляемых частными детективами; появится больше возможностей для людей защищать свои права и интересы; на рынке сыскных услуг станет меньше недобросовестных исполнителей.

Что касается России, то здесь существует закон «О частной детективной и охранной деятельности». Он предусматривает комплекс норм, которые касаются лицензионного аспекта правового статуса субъектов частного сыска и охраны. Так, согласно закону, частный детектив должен быть законопослушным гражданином. Проверку кандидата, претендующего стать частными детективом, проводит лицензионно-разрешительная служба органов внутренних дел.

Безусловно, очень важна безупречная репутация частного детектива. В документе указано, что она отсутствует у граждан, вступивших в конфликт с законом. Прежде всего ϶ᴛᴏ те, кто осуждался за умышленные преступления, указанные в ч. ч. 3, 4, 5 ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Также считается, что хорошая репутация отсутствует у граждан, которые повторно в течение года совершали административные правонарушения, посягающие на общественный порядок или порядок управления.

Подобные ограничения связаны с тем, что законодательное регулирование частной правоохранительной деятельности в России рассматривает частный сыск и охрану не только как разновидности предпринимательства, но и как правовые функции, осуществление кᴏᴛᴏᴩых направлено на поддержание правопорядка в обществе.

Частными детективами в России, как правило, работают лица, профессионально пригодные для ϶ᴛᴏго вида деятельности.

В первую очередь, ϶ᴛᴏ бывшие сотрудники правоохранительных органов и спецслужб. По закону они могут претендовать на получение лицензий частных детективов только после того, как увольняются из ведомств, перестают работать на государство. Интересно, что к таким кандидатам предъявляют дополнительное требование, согласно кᴏᴛᴏᴩому причина увольнения из правоохранительных органов и спецслужб не должна быть связана с основаниями, компрометирующими их.

Не могут работать частными детективами люди, которые страдают психическими заболеваниями, алкоголизмом и наркоманией, стоящие по данному поводу на учете в органах здравоохранения. А также те, кто имел судимость за совершение умышленного преступления.

Пару слов о требованиях, которые предъявляются к частным детективам. Конечно, важно юридическое образование. Знания в области уголовного и уголовно-процессуального права, гражданского и гражданско-процессуального права, оперативно-разыскной и административной деятельности правоохранительных органов и спецслужб и т.д.

Особо ценными в системе юридического образования будут и знания аналитического исследования информации, в том числе с применением компьютерных технологий. Очень важно разбираться и в области обеспечения собственной безопасности частного детектива. Это значит, что нужно уметь защищать информацию, применять физическую силу и даже оружие. В сложных ситуациях, кᴏᴛᴏᴩыми иногда сопровождается сыск, без подобных навыков никак.

После получения высшего образования желательно пройти специализированную подготовку. К слову, в законе прописано, что альтернативой юридическому образованию и специальной подготовке для частной детективной деятельности может стать стаж работы, кᴏᴛᴏᴩый имеет кандидат в детективы в оперативных или следственных подразделениях правоохранительных органов не менее трех лет.

Чтобы стать частным детективом, конечно, нужно обладать и определенными личными качествами: аналитическим и логическим мышлением, настойчивостью, умением преодолевать трудности, изобретательностью, объективностью; скрупулезностью, внимательностью и любознательностью, точностью в обращении с добываемыми фактами.

Самым популярным запросом, с которым обращаются к российским детективам, является сбор информации о физических и юридических лицах — около 50% от всех обращений, 35% − брачно-семейные отношения, 15% − расследования «под ключ».

Контроль и надзор за частной детективной деятельностью в России осуществляет МВД и подчиненные ему органы внутренних дел. А также Генеральный прокурор РФ и подчиненные ему прокуроры. В этой стране никто, кроме сотрудников правоохранительных и иных, уполномоченных на то законом государственных органов, не вправе препятствовать деятельности частного детектива.

Для справки Международная ассоциация частных детективов была основана в 2009 году. В нее входят 114 специалистов из 46 стран мира. Главная цель ассоциации − объединить всех детективов, специалистов в области безопасности, полиграфологов, специалистов по почерковедению и графоанализу, юристов, охранные структуры, коллекторов, руководителей служб безопасности общим информационным пространством для обмена опытом.