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EPAM Systems назван крупнейшим разработчиком ПО на российском рынке
03.05.2017 09:06 — Разное | Ежедневник
myfin.by
Белорусские компании доминируют на российском рынке разработки программного обеспечения.
Компания EPAM Systems, созданная выходцем из Беларуси Аркадием Добкиным, заняла третье место на российском IT-рынке по масштабу бизнеса и первое – по объемам разработки программного обеспечения. Компания белоруса Сергея Гвардейцева Itransition оказалась в рейтингах, соответственно, на 30-м и 9-м месте.
В глобальном
IT-разработчик, возглавляемый Аркадием Добкиным, обошел такие крупные российские бизнесы в этой сфере, как Softline, «Техносерв», «Лаборатория Касперского» и другие. На 10-м месте оказалось подразделение немецкого холдинга SAP, обслуживающее рынок постсоветского пространства, SAP CIS.
Довольно высокая позиция (30-я из 50 участников) у белорусской компании Itransition. В глобальном рейтинге она находится, например, выше «дочки» Ростелекома «РТ-лабс».
Белорусские компании – лидеры в российской разработке. EPAM Systems по итогам 2016 года возглавила рейтинг российских разработчиков ПО, опередив «Лабораторию Касперского», CognitiveTechnologies, SAP CIS и других. Девятую строчку в этом списке заняла Itransition.
Как отмечают составители рейтингов IT-компаний, за критерий оценки взят индекс, характеризующий масштаб бизнеса. В этот индекс включены выручка компании за отчетный период, общий штат сотрудников, число продуктивных специалистов, количество контрактов за отчетный период и число филиалов, дочерних фирм.
С приростом этого индекса на 39,9% по сравнению с 2015 годом EPAM Systems, как подсчитало
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Белорусские компании доминируют на российском рынке разработки программного обеспечения.
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