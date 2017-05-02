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EPAM Systems назван крупнейшим разработчиком ПО на российском рынке

03.05.2017 09:06 — Разное | Ежедневник  
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EPAM Systems назван крупнейшим разработчиком ПО на российском рынке

myfin.by

Белорусские компании доминируют на российском рынке разработки программного обеспечения.

Компания EPAM Systems, созданная выходцем из Беларуси Аркадием Добкиным, заняла третье место на российском IT-рынке по масштабу бизнеса и первое – по объемам разработки программного обеспечения. Компания белоруса Сергея Гвардейцева Itransition оказалась в рейтингах, соответственно, на 30-м и 9-м месте.

В глобальном рейтинге РБК +, куда кроме разработчиков ПО включены системные интеграторы, дистрибуторы компьютерного оборудования, впереди EPAM Systems по так называемому индексу, характеризирующему масштаб бизнеса, оказались только многопрофильные IT-холдинги — Национальная компьютерная корпорация и «ЛАНИТ».

IT-разработчик, возглавляемый Аркадием Добкиным, обошел такие крупные российские бизнесы в этой сфере, как Softline, «Техносерв», «Лаборатория Касперского» и другие. На 10-м месте оказалось подразделение немецкого холдинга SAP, обслуживающее рынок постсоветского пространства, SAP CIS.

Довольно высокая позиция (30-я из 50 участников) у белорусской компании Itransition. В глобальном рейтинге она находится, например, выше «дочки» Ростелекома «РТ-лабс».

Белорусские компании – лидеры в российской разработке. EPAM Systems по итогам 2016 года возглавила рейтинг российских разработчиков ПО, опередив «Лабораторию Касперского», CognitiveTechnologies, SAP CIS и других. Девятую строчку в этом списке заняла Itransition. 

Как отмечают составители рейтингов IT-компаний, за критерий оценки взят индекс, характеризующий масштаб бизнеса. В этот индекс включены выручка компании за отчетный период, общий штат сотрудников, число продуктивных специалистов, количество контрактов за отчетный период и число филиалов, дочерних фирм.

С приростом этого индекса на 39,9% по сравнению с 2015 годом EPAM Systems, как подсчитало Завтра твоей страны, cтал еще и одной из самых динамичных компаний на российском IT-рынке. Компания заняла третье место по динамике, пропустив вперед  «Системный софт» (84,6%) и «РТ-лабс» (41,4%).

Itransition с приростом по итогам 2016 года 24,5% заняла 12-е место.  
 
 
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Белорусские компании доминируют на российском рынке разработки программного обеспечения.

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