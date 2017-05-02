

og.ru

Подполковник российской армии, военный советник Алексей Бучельников погиб в Сирии от пули снайпера боевиков.

Об этом со ссылкой на Минобороны передает во вторник, 2 мая, РИА Новости.

Бучельников в составе группы российских военных проводил занятия по боевой подготовке личного состава сирийского артиллерийского подразделения, когда боевики начали обстрел.

Подполковник посмертно представлен к государственной награде.

20 апреля Министерство обороны России сообщило, что в Сирии в результате нападения боевиков на гарнизон погиб военный советник майор Сергей Бордов.

18 апреля СМИ сообщили о гибели в Сирии 21 российского военного в период с конца января по конец марта. Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков опроверг эту информацию. Официально за тот же период была признана смерть пяти россиян в Сирии. Четверо погибли 16 февраля при подрыве автомобиля на фугасе в провинции Хомс, а рядовой Артем Горбунов был убит 2 марта под Пальмирой. В начале апреля погибли еще двое, пишет Lenta.ru.