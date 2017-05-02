Сидни Кросби не поможет «Питтсбургу» в четвертом матче серии 2-го раунда Кубка Стэнли против «Вашингтона», сообщает официальный сайт НХЛ.



Фото: twitter.com/ChazPalla

Столкновение с Александром Овечкиным и удар локтем в голову от Мэтта Нисканена в предыдущей встрече обернулись для капитана «пингвинов» сотрясением мозга.

Видео: SPORTSNETCANADA

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Как и в случае со всеми сотрясениями, конкретных сроков восстановления назвать невозможно. В прошлый раз, когда Кросби получил эту травму, он пропустил шесть матчей — это произошло в самом начале нынешнего регулярного сезона.

Потеря Кросби — сильнейший удар по «Питтсбургу». Это человек, с 44 голами выигравший по итогам регулярного сезона «Морис Ришар Трофи» и вошедший в число финалистов «Харт Трофи». В семи матчах плей-офф Кросби набрал уже 11 (4+7) очков. Это игрок, который может решить исход матча.

— Конечно, заменить его сложно. Но мы будем делать то же, что и всегда в подобных случаях — идти игра за игрой. У нас хорошая команда, которая правильно реагирует на возникающие сложности. Верю, что завтра будет так же. Мы уже выиграли два матча и сделаем все, чтобы победить в среду, — сказал главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан.

Еще одна потеря «Питтсбурга» — сотрясение мозга у форварда Конора Шири.

«Питтсбург» вызвал на подмогу из фарм-клуба в АХЛ двух форвардов: Джоша Арчибальда и Оскара Сундквиста.

Между тем нанесший удар по голове Кросби Мэтт Нисканен не понесет дополнительного наказания. Защитник «Вашингтона» во время матча получил за свое нарушение 5+10 минут штрафа, и этим его наказание ограничится.

А у «Вашингтона» появляется хороший шанс перевернуть ход серии, в которой он пока уступает (1:2).

В ночь на 3 мая состоялись два матча Кубка Стэнли. Хоккеистам «Рейнджерс» удалось размочить счет в противостоянии с «Оттавой», а восьмая команда Запада по итогам регулярного сезона «Нэшвилл», уже выбившая «Чикаго», близка к тому, чтобы проделать такой же трюк с другим фаворитом — «Сент-Луис».

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Оттава» — 4:1.

«Нэшвилл» — «Сент-Луис» — 2:1.

Ход серий 2-го раунда Кубка Стэнли

«Восток»

«Вашингтон» — «Питтсбург» — 1:2 (2:3, 2:6, 3:2 ОТ).

Следующие матчи запланированы на 3 мая в Питтсбурге, 6 мая в Вашингтоне и, если потребуется, 8 мая* в Питтсбурге, 10 мая* в Вашингтоне.

«Оттава» — «Рейнджерс» — 2:1 (2:1, 6:5 ОТ, 1:4).

Следующие матчи запланированы на 4 мая в Нью-Йорке, 6 мая* в Оттаве, 9 мая* в Нью-Йорке, 11 мая* в Оттаве.

«Запад»

«Анахайм» — «Эдмонтон» — 1:2 (3:5, 1:2, 6:3).

Следующие матчи запланированы на 3 мая в Эдмонтоне, 5 мая в Анахайме, 7 мая* в Эдмонтоне, 10 мая* в Анахайме,

«Сент-Луис» — «Нэшвилл» — 1:3 (3:4, 3:2, 1:3, 1:2).

Следующие матчи запланированы на 5 мая в Сент-Луисе, 7 мая* в Нэшвилле, 9 мая* в Сент-Луисе.