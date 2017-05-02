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Задержали очередного "продвигателя в очереди на жилье"

03.05.2017 09:41 — Разное | Tut.by  
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Немало белорусов явно преувеличивают масштабы коррумпированности наших чиновников. Иначе сложно объяснить, почему постоянно находятся граждане, готовые давать взятки проходимцам, обещающим продвинуть их в очереди на жилье. Очередного такого «продвигателя», которого подозревают в мошенничестве, задержала милиция.

— Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями задержали 51-летнего минчанина, который, в частности, предлагал содействие в ускоренном продвижении по очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий и последующем заключении договора строительства, — рассказала «Минск-Нововсти» официальный представитель Ленинского РУВД Татьяна Ковалёва.

Мужчина располагающей внешности сообщал потерпевшим о своем обширном круге знакомств среди должностных лиц районных администраций, которые якобы готовы помочь. Естественнно, не бесплатно. Правоохранители установили: никаких знакомых у мужчины не было, полученные от граждан деньги он никому не передавал — попросту присваивал.

Уже установлена причастность задержанного к двум эпизодам завладения средствами мошенническим путем на территории Ленинского района. У сотрудников милиции есть основания полагать, что потерпевших больше.

Если вы пострадали от действий мужчины, изображенного на фото, милиция просит сообщить об этом по телефонам: 8 (025) 721-27-96; 8 (029) 339-11-82.

В прошлом году милиция искала жертв 34-летнего мошенника: тот тоже убеждал граждан, что имеет связи, а Минском райисполкоме и облисполкоме. И готов «посодействовать» в заключении договоров на льготное строительство и выделении земельных участков в Минском районе. Чтобы внушить доверие к себе, фигурант даже возил стремившихся улучшить жилищные условия к строящимся домам в Каменной Горке, демонстрируя объекты строительства, где можно построиться.

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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Милиция подозревает: козырял несуществующими связями, собирал деньги и тратил по собственному усмотрению

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