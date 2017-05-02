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В Беларуси появятся многофункциональные топливные карты для юрлиц

03.05.2017 10:01 — Разное | БДГ  
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В Беларуси внедрят многофункциональные топливные карты для юридических лиц. Об этом сообщил 2 мая председатель "Белнефтехима" Игорь Ляшенко по итогам совещания у президента.

На сегодня в Беларуси понятие "топливной карты" уже юридически закреплено, но только в узкоспециализированном аспекте. Устройства используются лишь для оплаты проезда по дорогам. Проект же указа «О топливных картах» определяет более конкретный коридор, регламентирующий порядок их использования, а также участников рынка, выпускающие топливные карты, передает БелТА.

Так, предусматривается внедрение топливных карт для юрлиц не только для оплаты проезда по дорогам, но и для заправки транспортных средств топливом, покупки сопутствующих товаров и услуг.

Игорь Ляшенко отметил, что используемые с 1997 года чипы, с помощью которых приобретается топливо на заправочных станциях, также отнесут к топливным картам.

Напомним, что в этом году автомобильное топливо в Беларуси уже росло в цене 11 марта и 18 марта, а также 1 и 8 апреля. Всего в 2017 году он подорожал на более чем 3%. При этом руководители белорусских сетей АЗС выступают за дальнейший рост цен на автомобильное топливо. 

 
 
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В Беларуси внедрят многофункциональные топливные карты для юридических лиц. Об этом сообщил 2 мая председатель "Белнефтехима" Игорь Ляшенко по итогам совещания у...

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