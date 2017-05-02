В Беларуси внедрят многофункциональные топливные карты для юридических лиц. Об этом сообщил 2 мая председатель "Белнефтехима" Игорь Ляшенко по итогам совещания у президента.

На сегодня в Беларуси понятие "топливной карты" уже юридически закреплено, но только в узкоспециализированном аспекте. Устройства используются лишь для оплаты проезда по дорогам. Проект же указа «О топливных картах» определяет более конкретный коридор, регламентирующий порядок их использования, а также участников рынка, выпускающие топливные карты, передает БелТА .

Так, предусматривается внедрение топливных карт для юрлиц не только для оплаты проезда по дорогам, но и для заправки транспортных средств топливом, покупки сопутствующих товаров и услуг.

Игорь Ляшенко отметил, что используемые с 1997 года чипы, с помощью которых приобретается топливо на заправочных станциях, также отнесут к топливным картам.