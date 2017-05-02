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Делегация международного секретариата Парламентской ассамблеи ОБСЕ прибыла в Беларусь.

Как сообщает БЕЛТА , делегация прибыла во главе с заместителем Генерального секретаря ПА ОБСЕ Густаво Пайяресом.

Представители международного секретариата ПА ОБСЕ пробудут в Беларуси до 5 мая. Они ознакомятся с ходом подготовки к 26-й летней сессии ассамблеи. Планируется, что 3 мая с иностранными гостями проведет переговоры заместитель председателя Палаты представителей Болеслав Пирштук, а также состоится встреча с руководителями структурных подразделений секретариата Палаты представителей, ответственных за подготовку и проведение ежегодной сессии ПА ОБСЕ. Делегация Международного секретариата посетит площадки, где будут проходить главные мероприятия ежегодной сессии Парламентской ассамблеи.

В качестве основных площадок определены административный комплекс на проспекте Победителей, 14 (где 5 июля состоится первое пленарное заседание) и "Президент-отель".

Белорусские парламентарии находятся в тесном контакте с Международным секретариатом ПА ОБСЕ и поэтапно решают практические вопросы, связанные с подготовкой к форуму. Такое масштабное мероприятие проводится в Беларуси впервые, что требует решения целого ряда непростых задач. Делегации разных стран уже активно бронируют места в гостиницах, ведется работа по подготовке основных площадок сессии, обеспечение их необходимой техникой в соответствии со стандартами ПА ОБСЕ. Среди ключевых тем, которые планируется обсудить, – терроризм, кибербезопасность, затяжные конфликты, изменение климата, миграция и укрепление механизмов ОБСЕ по обеспечению соблюдения прав человека. Основная тема сессии – "Укрепление взаимного доверия и сотрудничества во имя мира и процветания в регионе ОБСЕ". 26-я летняя сессия ПА ОБСЕ пройдет в Минске 5-9 июля.