Представленные на рассмотрение правовые акты затрагивают достаточно широкий круг предприятий, финансовых структур и непосредственно граждан, отметил в ходе совещания с правительством Александр Лукашенко.

По словам главы государства, особенно важна суть всех новаций, какой ожидается экономический и социальный эффект для государства и главное — для человека. Насколько предлагаемые документы системные, не придется ли вскоре опять вносить в них изменения, дополнения, а то и вовсе отменять или принимать новые нормативно-правовые акты, сказал президент.

"Еще раз подчеркиваю: мне не нужны никакие реформы ради реформ. Если это реформа, то это совершенствование, я об этом уже не единожды говорил. Если нужна какая-то коренная ломка без совершенствования — обоснуйте. Но никаких реформ ради реформ", — сказал Лукашенко.

Одно из предлагаемых нововведений — ограничение оборота электронных сигарет, которые специалисты Министерства антимонопольного регулирования и торговли предложили приравнять к обычным табачным изделиям , поскольку и те, и другие близки по способу потребления. Также будет расширен перечень мест, свободных от курения.

Кроме того, как напоминает Sputnik, использование электронных сигарет по-прежнему вызывает непонимание и сомнения в своем эффекте у большей части населения. Примером стала трагедия, произошедшая в ночь на 30 апреля в Слониме, когда в своем доме 17-летним внуком были убиты 61-летняя бабушка и 64-летний дед . Пенсионеры обнаружили у внука электронную сигарету, и, не зная, что это, приняли ее за наркотическое вещество. Ссора закончилась убийством с особой жестокостью.

Предложения по ограничению оборота электронных сигарет, озвученные в ходе совещания у главы государства, в эфире ОНТ пояснила начальник управления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Виолетта Брезовская.

"В настоящее время в нашей стране этот вопрос не урегулирован. Мы видим, что электронные системы курения набирают популярность в приобретении, поэтому было принято решение распространить ограничения и нормы, которые действуют в отношении табачных изделий, и на электронные системы курения", — сказала Брезовская.

По словам специалиста, в соответствии с проектом декрета, эта товарная позиция исчезнет из касс, чтобы дети, которые приобретают другие товары, не видели изображения и пачки табачных изделий.

"Мы понимаем, что есть определенная категория людей, которая курит, и где же они все-таки будут курить. Поэтому в этой части декрет будет еще прорабатываться", — отметила Брезовская.

В проекте декрета Министерство антимонопольного регулирования и торговли предлагает ввести запрет на курение как обычных сигарет, так и электронных на пляжах, в лифтах, а также в автомобилях, если в них перевозят детей младше 14-ти лет. Глава государства дал поручение доработать ограничительные меры с учетом мнения курящих и некурящих граждан.

Комментарий начальника управления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Виолетты Брезовской об ограничении оборота электронных сигарет слушайте на радио Sputnik Беларусь.