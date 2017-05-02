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Подробности совещания у президента: новые ограничения для курильщиков
03.05.2017 10:25 — Разное | Sputnik Беларусь
Представленные на рассмотрение правовые акты затрагивают достаточно широкий круг предприятий, финансовых структур и непосредственно граждан, отметил в ходе совещания с правительством Александр Лукашенко.
По словам главы государства, особенно важна суть всех новаций, какой ожидается экономический и социальный эффект для государства и главное — для человека. Насколько предлагаемые документы системные, не придется ли вскоре опять вносить в них изменения, дополнения, а то и вовсе отменять или принимать новые нормативно-правовые акты, сказал президент.
"Еще раз подчеркиваю: мне не нужны никакие реформы ради реформ. Если это реформа, то это совершенствование, я об этом уже не единожды говорил. Если нужна какая-то коренная ломка без совершенствования — обоснуйте. Но никаких реформ ради реформ", — сказал Лукашенко.
© Sputnik Владимир Сергеев
Одно из предлагаемых нововведений —
Кроме того, как напоминает Sputnik, использование электронных сигарет по-прежнему вызывает непонимание и сомнения в своем эффекте у большей части населения. Примером стала
Предложения по ограничению оборота электронных сигарет, озвученные в ходе совещания у главы государства,
"В настоящее время в нашей стране этот вопрос не урегулирован. Мы видим, что электронные системы курения набирают популярность в приобретении, поэтому было принято решение распространить ограничения и нормы, которые действуют в отношении табачных изделий, и на электронные системы курения", — сказала Брезовская.
По словам специалиста, в соответствии с проектом декрета, эта товарная позиция исчезнет из касс, чтобы дети, которые приобретают другие товары, не видели изображения и пачки табачных изделий.
"Мы понимаем, что есть определенная категория людей, которая курит, и где же они все-таки будут курить. Поэтому в этой части декрет будет еще прорабатываться", — отметила Брезовская.
В проекте декрета Министерство антимонопольного регулирования и торговли предлагает ввести запрет на курение как обычных сигарет, так и электронных на пляжах, в лифтах, а также в автомобилях, если в них перевозят детей младше 14-ти лет. Глава государства дал поручение доработать ограничительные меры с учетом мнения курящих и некурящих граждан.
Комментарий начальника управления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Виолетты Брезовской об ограничении оборота электронных сигарет слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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На совещании с правительством Александр Лукашенко одобрил ряд нововведений в законодательство, в частности, теперь электронные сигареты приравняют к обычным, их ...
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