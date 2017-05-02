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Организаторы подали заявку на проведение "Бессмертного полка" в Минске

03.05.2017 10:18 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 мая — Sputnik. Ряд организаций и активистов подали заявку на проведение акции "Бессмертный полк" в Минске, сообщили Sputnik в оргкомитете по проведению шествия.

Акция "Бессмертный полк" зародилась в России и со временем охватила многие страны мира: люди в честь Дня Победы проходят по центральным улицам городов с портретами воевавших в Великой Отечественной войне родственников. Участвовал в "Бессмертном полку" в прошлом году и президент России Владимир Путин.

Организаторы подали заявку на проведение "Бессмертного полка" в Минске
© Sputnik / Дмитрий Босак.
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В редакцию Sputnik обратились с вопросом читатели: пройдет ли "Бессмертный полк" в белорусской столице? В минувшем году подобная акция не состоялась — организаторы не получили разрешение.

Как рассказали в оргкомитете проведения "Бессмертного полка" в Беларуси, заявители писали письмо с просьбой разрешить акцию и предложением принять участие в ней и на имя президента Беларуси Александра Лукашенко.

"Мы подали и заявку в Мингорисполком. Планировали пройти днем в центре города", — рассказал Sputnik экс-депутат и один из заявителей шествия Валерий Драко.

По словам собеседника Sputnik, ответ городских властей пока не получен — поэтому анонсировать точное время и место сбора участников "Бессмертного полка" в Минске нельзя. Однако он выразил уверенность в том, что акция состоится.

"Среди заявителей "Бессмертного полка" — не только общественные объединения, но и сами ветераны Великой Отечественной войны. Многие уже даже портреты подготовили", — отметил организатор акции.

Предполагается, что Мингорисполком даст ответ заявителям акции в ближайшие дни.

 
Теги: Минск
 
 
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Согласно белорусскому законодательству анонсировать время и место мероприятия до того, как оно получит одобрение в исполкоме, нельзя.

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