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В отношении 92-летнего водителя, который насмерть сбил женщину, возбуждено уголовное дело

03.05.2017 10:43 — Разное | Tut.by  
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На основании полученных в ходе проведения доследственной проверки данных, в отношении 92-летнего водителя, который совершил смертельное ДТП, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Республики Беларусь. Об этом сообщил официальный представитель УСК по Минску Алексей Климович.


Фото: УГАИ МВД

Следствие установило, что 24 апреля, около 14.00, 92-летний водитель Honda CR-V, двигаясь по улице Кальварийской в направлении Притыцкого, при повороте направо на улицу Ольшевского, совершил наезд на женщину 1948 года рождения, переходившую дорогу на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП пенсионерка получила тяжелейшие травмы и была доставлена в больницу, где через несколько часов умерла.

В ходе разбирательства водитель Honda пояснил, что при осуществлении поворота не заметил женщину, так как отвлекся на рядом проезжавший автомобиль.

Расследование по уголовному делу продолжается.

 
Теги: Минск
 
 
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По словам водителя, при осуществлении поворота он не заметил женщину, так как отвлекся на рядом проезжавший автомобиль.

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