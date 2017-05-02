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Женская команда "Минск" дебютирует на велогонке Мирового тура

03.05.2017 10:56 — Разное | Tut.by  
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Белорусская велосипедная команда «Минск» впервые в истории выступит на велогонке элитной серии — женского Мирового тура UCI.


Компанию женской команде велосипедного клуба «Минск» на международной многодневной гонке Tour of Chongming Island, которая пройдет в Китае 5−7 мая, составят сильнейшие команды мира. Для молодой белорусской дружины участие в таком престижном старте — это не только огромный и неоценимый опыт, но и отличная возможность заявить о себе.

Тем более, когда в команде есть такой лидер, как Татьяна Шаракова. На недавней международной велогонке «Gracia Orlova» в Чехии чемпионка Беларуси уже принесла женской команде «Минск» первые рейтинговые очки.

Вместе с Татьяной Шараковой дать бой мировой элите женского велоспорта призваны Дарья Дацик, Таисия Носкович, Анастасия Сафонова, Анна Терех и Марина Шевченко.

В программе велогонки три этапа, которые пройдут на острове Чунмин в окрестностях Шанхая (Этап 1 — 118,8 км, Этап 2 — 135,4, Этап 3 — 111,6).

После окончания Tour of Chongming Island женская команда «Минск» примет участие в еще одной китайской международной велогонке категории 2.2 Tour of Zhoushan Island, которая состоится 10−12 мая и обещает стать не менее представительной по составу участниц.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусская велосипедная команда впервые в истории выступит на велогонке элитной серии - женского Мирового тура UCI.

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