|
Женская команда "Минск" дебютирует на велогонке Мирового тура
Белорусская велосипедная команда «Минск» впервые в истории выступит на велогонке элитной серии — женского Мирового тура UCI.
Компанию женской команде велосипедного клуба «
Тем более, когда в команде есть такой лидер, как Татьяна Шаракова. На недавней международной велогонке «Gracia Orlova» в Чехии чемпионка Беларуси уже принесла женской команде «Минск» первые рейтинговые очки.
Вместе с Татьяной Шараковой дать бой мировой элите женского велоспорта призваны Дарья Дацик, Таисия Носкович, Анастасия Сафонова, Анна Терех и Марина Шевченко.
В программе велогонки три этапа, которые пройдут на острове Чунмин в окрестностях Шанхая (Этап 1 — 118,8 км, Этап 2 — 135,4, Этап 3 — 111,6).
После окончания Tour of Chongming Island женская команда «Минск» примет участие в еще одной китайской международной велогонке категории 2.2 Tour of Zhoushan Island, которая состоится 10−12 мая и обещает стать не менее представительной по составу участниц.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская велосипедная команда впервые в истории выступит на велогонке элитной серии - женского Мирового тура UCI.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии