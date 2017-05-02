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Верховный Суд Республики Беларусь в рамках рассмотрения заявления холдинга «Минск Кристалл Групп» отказался признать недействительным постановление МАРТ.

«Минск Кристалл», в частности, просил суд удовлетворить требование о признании недействительным приказа Министра антимонопольного регулирования и торговли о включении в госреестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарных рынках, группы лиц в составе «Минск Кристалл Групп». Кроме головной компании, в него были внесены Брестский ликеро-водочный завод «Белалко», Витебский ликеро-водочный завод «Придвинье», Гомельский ликеро-водочный завод «Радамир», Гродненский ликеро-водочный завод, Климовичский ликеро-водочный завод и Мозырский спиртоводочный завод.

Как сказано в сообщении МАРТ, ведомством в декабре 2016 года проведен анализ товарного рынка спирта этилового, в результате чего установлено доминирующее положение указанной выше группы лиц.