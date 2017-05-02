﻿ Верховный суд признал законным признание заводов холдинга «Минск Кристалл Групп» доминантами. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Верховный суд признал законным признание заводов холдинга «Минск Кристалл Групп» доминантами

03.05.2017 11:00 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Верховный суд признал законным признание заводов холдинга «Минск Кристалл Групп» доминантамиМинск Кристалл Групп» доминантами">

163gorod.ru

Верховный Суд Республики Беларусь в рамках рассмотрения заявления холдинга «Минск Кристалл Групп» отказался признать недействительным постановление МАРТ.

«Минск Кристалл», в частности, просил суд удовлетворить требование о признании недействительным приказа Министра антимонопольного регулирования и торговли о включении в госреестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарных рынках, группы лиц в составе  «Минск Кристалл Групп». Кроме головной компании, в него были внесены Брестский ликеро-водочный завод «Белалко», Витебский ликеро-водочный завод «Придвинье», Гомельский ликеро-водочный завод «Радамир», Гродненский ликеро-водочный завод, Климовичский ликеро-водочный завод и Мозырский спиртоводочный завод.

Как сказано в сообщении МАРТ, ведомством в декабре 2016 года проведен анализ товарного рынка спирта этилового, в результате чего установлено доминирующее положение указанной выше группы лиц.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Верховный Суд Республики Беларусь в рамках рассмотрения заявления холдинга «Минск Кристалл Групп» отказался признать недействительным постановление МАРТ.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Женская команда "Минск" дебютирует на велогонке Мирового тура
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика