Белтелерадиокомпания рассматривает поступившее ей 27 апреля письмо от народного артиста Беларуси, композитора Эдуарда Ханка о запрете Ядвиге Поплавской и Анатолию Ярмоленко исполнять свои песни.

«Сейчас оно находится на рассмотрении у руководства», - отметила пресс-секретарь компании Светлана Смолонская-Красковская, передает «Еврорадио» .

Более ничего конкретного она сказать не смогла.

В свою очередь, председатель правления Белорусского общества авторов, исполнителей и иных правообладателей Сергей Кухто назвал письмо Эдуарда Ханка итогом того, «что мы долго жили вне правового поля», сообщает СТВ .

«У нас накопился ряд привычек – мы можем пойти, взять и использовать, даже не подозревая, что это чьё-то. И вот сегодня мы за это расплачиваемся, за эти вот привычки. И вот, когда говорите: «Как с этим бороться?» Да, можно ужесточать законы. Да, можно что-то менять. Надо менять немножко в голове ситуацию, надо людям объяснять, что у каждого произведения есть автор или группа авторов. И они обязаны получить вознаграждение», - отметил он.

По его словам, если с завтрашнего дня начать заключать договора, где будут прописаны все взаимоотношения между авторами и исполнителями, композитором и автором текстов, «вот такого, как сейчас, не будет». «Я благодарен Эдуарду Семёновичу за то, что он вскрыл проблему. И очень серьёзную», - подчеркнул Сергей Кухто.

Напомним, что известный композитор Эдуард Ханок запретил исполнять Ядвиге Поплавской и Анатолию Ярмоленко песни «Вы шумiце, бярозы», «Счастливый случай», «Я у бабушки живу», «Завiруха» и «Малиновки заслыша голосок» на концертах, в том числе, на «Славянском базаре» в Витебске, а также транслировать по радио и на телевидении. Ханок полагает, что нарушаются его авторские права.

Минкульт уже отреагировал на заявление композитора: пожелание автора музыки будет учитываться при формировании концертных программ.