Активисты движения «За дороги Могилев» начали сбор информации о дорогах областного центра, которые требуют ремонта.





Как ранее сообщалось, в апреле активистами движения было собрано более 300 подписей под обращением в горисполком и облисполком, а также к дорожно-строительным предприятиям в рамках общественной кампании «За хорошие дороги — 2017».

Теперь активисты фотографируют разбитые дороги в различных частях Могилева и размещают снимки в своей группе в социальной сети «ВКонтакте». «Я хочу собрать эти фотографии и направить их в Администрацию президента на имя Александра Лукашенко. Потому что здесь писать бесполезно, идут отписки формальные, что они работают и так далее и тому подобное. Надо в Минск отправлять, а там пусть разбираются», — заявил БелаПАН активист инициативы по созданию базы данных разбитых дорог Могилева, руководитель информационно-практического учреждения «Могилевский центр безопасности движения» Илья Полонников.

По его словам, с 2013 года состояние могилевских дорог ухудшается. «С 2013 года, когда начались наши акции, дороги только начали портиться. Еще был Станислав Бородавко председателем горисполкома. Потом пришел Владимир Цумарев, и мы надеялись, что дороги улучшатся. Но с 2013 года дороги пришли в запустение», — сказал активист.

Автолюбители пытаются разными способами привлечь внимание властей к состоянию дорог. Так, в марте они засыпали ямы землей и «посадили» в них цветы .

Как сообщалось ранее, Горисполком решил выделить в этом году на ремонт дорог и дворовых территорий около 2 млн рублей. Список дорог и объем работ разместили на сайте комитета. Правда, сроки выполнения не указаны, как и объем работ на некоторых улицах, зато есть их стоимость. В списке — улицы, которые ждет покрытие выравнивающего слоя, подсыпка асфальтогранулянтом, поверхностная обработка, ремонт тротуаров и пешеходных дорожек и др. Итог — почти 3 млн рублей, точнее — 2,779 миллиона вместо запланированных «около двух».

Судя по цифрам, дороже всего обойдется текущий ямочный ремонт. Залатать 25 тыс. кв. м ям будет стоить бюджету 801,5 тыс. рублей.

Полномасштабный ремонт дорог власти обещали начать с 15 марта.