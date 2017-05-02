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"Желтый шар оказался солнцем". Соцсети шутят про неожиданную весну
Весна в этом году выдалась холодная: еще 1 мая в некоторых районах Беларуси
Многие отметили, что давно не сталкивались с этим природным феноменом.
Некоторые не поверили в то, что это надолго.
Кое-кто поддался панике. Нашлись те, кто вообще не смог разобраться в ситуации.
К счастью, представитель МЧС все объяснил взволнованным горожанам.
А ведь еще недавно все было совсем по-зимнему.
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Многие отметили, что давно не сталкивались с этим природным феноменом.
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