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"Желтый шар оказался солнцем". Соцсети шутят про неожиданную весну

03.05.2017 11:10 — Разное | Tut.by  
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Весна в этом году выдалась холодная: еще 1 мая в некоторых районах Беларуси выпадал снег. Вечером 2 мая над Минском показалось солнце и вызвало настоящий ажиотаж в соцсетях.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Многие отметили, что давно не сталкивались с этим природным феноменом.

Некоторые не поверили в то, что это надолго.

Кое-кто поддался панике. Нашлись те, кто вообще не смог разобраться в ситуации.

К счастью, представитель МЧС все объяснил взволнованным горожанам.

А ведь еще недавно все было совсем по-зимнему.

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Многие отметили, что давно не сталкивались с этим природным феноменом.

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