МИНСК, 3 мая — Sputnik. Литовская сторона полностью восстановила оформление пропуска физлиц и международных перевозчиков в пунктах пропуска "Мядининкай" и "Лаворишкес" (с белорусской стороны "Каменный Лог" и "Котловка" соответственно), сообщили Sputnik в Госпогранкомитете.

Как ранее сообщало агентство, 2 мая у литовской стороны возникли проблемы с работой таможенного оборудования в этих пунктах, из-за чего произошли задержки с оформлением граждан и грузов.

"Проблемы с таможенным оборудованием, возникшие вечером 2 мая у литовских контрольных служб, устранены. Оформление граждан и грузов в пунктах пропуска "Мядининкай" (сопредельный белорусский пункт пропуска "Каменный Лог") и "Лаворишкес" ("Котловка") восстановлено в полном объеме", — сообщили в ГПК.

Однако по состоянию на 10:00 среды в этих пунктах пропуска по-прежнему наблюдаются очереди. Самая длинная — в пункте пропуска "Каменный Лог", где выезда из Беларуси ожидают 180 большегрузных фур. В "Котловке" — 50 большегрузов, в "Беняконях" — 51. На въезд в Беларусь все свободно.

Очереди из легковых автомобилей наблюдаются только в "Каменном Логе" — 45.

Ранее Госпогранкомитет предупреждал, что из-за проблем с оборудованием в ПП "Мядининкай" могут образоваться очереди, и рекомендовал перевозчикам выбирать для пересечения границы другие погранпереходы.