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Украина получила от Всемирного банка 150 миллионов долларов
03.05.2017 11:05 — Разное | Ежедневник
van-ua.com
Совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил выделение кредита в размере 150 млн долларов Украине.
Об этом сообщает пресс-служба Всемирного банка.
Отмечается, что деньги будут направлены на поддержку экспортно-ориентированных малых и средних предприятий Украины. «Украина имеет творческий и уникальный бизнес-потенциал и может производить высококачественные конкурентоспособные товары», – сказал Сат Кахконен, директор Всемирного банка по Беларуси, Молдове и Украине.
Согласно сообщению, проект будет реализован "Укрэксимбанком". Украинское финансовое учреждение предоставит субкредиты украинским банкам, которые будут принимать участие в программе. Последние, в свою очередь, будут финансировать украинские предприятия-участники программы.Как сообщал
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Совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил выделение кредита в размере 150 млн долларов Украине.
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