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Совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил выделение кредита в размере 150 млн долларов Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Всемирного банка.

Отмечается, что деньги будут направлены на поддержку экспортно-ориентированных малых и средних предприятий Украины. «Украина имеет творческий и уникальный бизнес-потенциал и может производить высококачественные конкурентоспособные товары», – сказал Сат Кахконен, директор Всемирного банка по Беларуси, Молдове и Украине.



«Тем не менее много препятствий ограничивают возможности Украины на экспорт. Отсутствие финансирования качества является одним из них. Доступ к долгосрочному финансированию для малых и средних предприятий поможет стране нарастить экспорт и внести свой вклад в оживление экономического роста в Украине», – добавил он.

Согласно сообщению, проект будет реализован "Укрэксимбанком". Украинское финансовое учреждение предоставит субкредиты украинским банкам, которые будут принимать участие в программе. Последние, в свою очередь, будут финансировать украинские предприятия-участники программы.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Украина получила от Всемирного банка 150 миллионов долларов Совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил выделение кредита в размере 150 млн долларов Украине.

Как сообщалранее, Всемирный банк подчеркивал важность проведения в Украине пенсионной и земельной реформ, успешная реализация которых станет показателем настроенности в дальнейшем внедрять серьезные и сложные изменения ради развития страны и ее экономики.