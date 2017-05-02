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Зарплаты в марте: какие районы приблизились к "заветной" получке в 1000 рублей
Средняя мартовская зарплата белорусов
В самом «бедном» районе получали меньше 250 долларов
В топ-10 самых «бедных» районов в марте оказались сразу 7 представителей Витебской области. Меньше всего по-прежнему получают жители Шарковщинского района (447,2 рубля). Это меньше, чем 240 долларов (в тексте суммы в долларах приведены по средневзвешенному курсу Нацбанка за март этого года). К примеру, в Бешенковичском районе, который разместился на втором месте рейтинга самых «бедных», получали 483,3 рубля или 255 долларов.
В десятку «бедняков» также попали Мстиславский (485,6 рубля), Лоевский (492,7 рубля), Кормянский (498,9 рубля).
Замыкает топ-10 районов с самыми низкими получками в марте Сеннинский, где в среднем зарабатывали 499,9 рубля.
Только в одном районе зарабатывали больше 1000 рублей
Первую строчку в топ-10 самых богатых районов занимает Солигорский, в котором в марте получали в среднем 1042 рубля или 550 долларов. Больше получали только жители Минска — 1 118,1 рубля или 591 доллар. Больше ни в одном городе и районе не могут похвастаться зарплатой больше заветных 1000 рублей. Но Минский район приближается к этой сумме — 924,9 рубля в марте.
И только в 63 районах из 118-ти в марте получали больше 300 долларов.
Как за год изменилась реальная зарплата
Реальная зарплата в марте к аналогичному периоду прошлого года больше всего упала в Солигорском районе (-6,2%). Она также сократилась в Калинковичском, Дрогичинском, Дрибинском, Мядельском, Миорском, Бешенковичском районах, а также в Новополоцке и Минске. В остальных районах этот показатель в марте вырос, больше всего — в Крупском районе (+12,8%).
Напомним, в ноябре прошлого года Александр Лукашенко
В апреле этого года президент
Достижение средней зарплаты в Беларуси в 2017 году размером в 1000 рублей, как того требует Александр Лукашенко, реально,
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FINANCE.TUT.BY посмотрел, как зарплаты белорусов отличаются по районам.
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