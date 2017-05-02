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Зарплаты в марте: какие районы приблизились к "заветной" получке в 1000 рублей

03.05.2017 11:35 — Разное | Tut.by  
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Средняя мартовская зарплата белорусов выросла на 54,1 рубля и составила почти 771 рубль. «Заветные» 1000 рублей получали только жители Минска и Солигорского района. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как зарплаты белорусов отличаются по районам.


В самом «бедном» районе получали меньше 250 долларов

В топ-10 самых «бедных» районов в марте оказались сразу 7 представителей Витебской области. Меньше всего по-прежнему получают жители Шарковщинского района (447,2 рубля). Это меньше, чем 240 долларов (в тексте суммы в долларах приведены по средневзвешенному курсу Нацбанка за март этого года). К примеру, в Бешенковичском районе, который разместился на втором месте рейтинга самых «бедных», получали 483,3 рубля или 255 долларов.

В десятку «бедняков» также попали Мстиславский (485,6 рубля), Лоевский (492,7 рубля), Кормянский (498,9 рубля).

Замыкает топ-10 районов с самыми низкими получками в марте Сеннинский, где в среднем зарабатывали 499,9 рубля.

Топ-10 районов с самыми низкими зарплатами в марте
район средняя зарплата, в рублях реальная зарплата в марте к аналогичному периоду 2016 года, в %
Шарковщинский

447,2

 +0,4

Бешенковичский

483,3

 -1,8

Мстиславский

485,6

 +1,2

Миорский

488,2

 -0,8

Ушачский

489,9

 +5,6

Лоевский

492,7

 +3,4

Шумилинский

495,5

 +2,3

Лиозненский

497,8

 +3

Кормянский

498,9

 +4,7

Сенненский

 499,9 +1,5

Только в одном районе зарабатывали больше 1000 рублей

Первую строчку в топ-10 самых богатых районов занимает Солигорский, в котором в марте получали в среднем 1042 рубля или 550 долларов. Больше получали только жители Минска — 1 118,1 рубля или 591 доллар. Больше ни в одном городе и районе не могут похвастаться зарплатой больше заветных 1000 рублей. Но Минский район приближается к этой сумме — 924,9 рубля в марте.

И только в 63 районах из 118-ти в марте получали больше 300 долларов.

Топ-10 районов с самыми высокими зарплатами в марте
район средняя зарплата, в рублях реальная зарплата в марте к аналогичному периоду 2016 года, в %

Солигорский

1042

 -6,2

Минский

924,9

 +2,5

Дзержинский

830,5

 +4,7

Речицкий

796,4

 +6,1

Смолевичский

755,4

 +2,3

Островецкий

725,3

 +6,1

Мозырский

725

 0,5

Жлобинский

717,9

 +10,1

Логойский

700,3

 +5,4

Светлогорский

696

 +1,1

Как за год изменилась реальная зарплата

Реальная зарплата в марте к аналогичному периоду прошлого года больше всего упала в Солигорском районе (-6,2%). Она также сократилась в Калинковичском, Дрогичинском, Дрибинском, Мядельском, Миорском, Бешенковичском районах, а также в Новополоцке и Минске. В остальных районах этот показатель в марте вырос, больше всего — в Крупском районе (+12,8%).

Напомним, в ноябре прошлого года Александр Лукашенко поручил вернуть среднюю зарплату на уровень 500 долларов в 2017 году. Но с условием соответствующего роста производительности труда.

В апреле этого года президент заявил, что зарплата в 1000 рублей — это тот минимум, который государство должно помочь людям заработать.

Достижение средней зарплаты в Беларуси в 2017 году размером в 1000 рублей, как того требует Александр Лукашенко, реально, заявила 1 мая министр труда и соцзащиты Ирина Костевич.

 
Теги: Минск
 
 
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