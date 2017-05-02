Средняя мартовская зарплата белорусов выросла на 54,1 рубля и составила почти 771 рубль. «Заветные» 1000 рублей получали только жители Минска и Солигорского района. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как зарплаты белорусов отличаются по районам.





В самом «бедном» районе получали меньше 250 долларов

В топ-10 самых «бедных» районов в марте оказались сразу 7 представителей Витебской области. Меньше всего по-прежнему получают жители Шарковщинского района (447,2 рубля). Это меньше, чем 240 долларов (в тексте суммы в долларах приведены по средневзвешенному курсу Нацбанка за март этого года). К примеру, в Бешенковичском районе, который разместился на втором месте рейтинга самых «бедных», получали 483,3 рубля или 255 долларов.

В десятку «бедняков» также попали Мстиславский (485,6 рубля), Лоевский (492,7 рубля), Кормянский (498,9 рубля).

Замыкает топ-10 районов с самыми низкими получками в марте Сеннинский, где в среднем зарабатывали 499,9 рубля.

Топ-10 районов с самыми низкими зарплатами в марте район средняя зарплата, в рублях реальная зарплата в марте к аналогичному периоду 2016 года, в % Шарковщинский 447,2 +0,4 Бешенковичский 483,3 -1,8 Мстиславский 485,6 +1,2 Миорский 488,2 -0,8 Ушачский 489,9 +5,6 Лоевский 492,7 +3,4 Шумилинский 495,5 +2,3 Лиозненский 497,8 +3 Кормянский 498,9 +4,7 Сенненский 499,9 +1,5

Только в одном районе зарабатывали больше 1000 рублей

Первую строчку в топ-10 самых богатых районов занимает Солигорский, в котором в марте получали в среднем 1042 рубля или 550 долларов. Больше получали только жители Минска — 1 118,1 рубля или 591 доллар. Больше ни в одном городе и районе не могут похвастаться зарплатой больше заветных 1000 рублей. Но Минский район приближается к этой сумме — 924,9 рубля в марте.

И только в 63 районах из 118-ти в марте получали больше 300 долларов.

Топ-10 районов с самыми высокими зарплатами в марте район средняя зарплата, в рублях реальная зарплата в марте к аналогичному периоду 2016 года, в % Солигорский 1042 -6,2 Минский 924,9 +2,5 Дзержинский 830,5 +4,7 Речицкий 796,4 +6,1 Смолевичский 755,4 +2,3 Островецкий 725,3 +6,1 Мозырский 725 0,5 Жлобинский 717,9 +10,1 Логойский 700,3 +5,4 Светлогорский 696 +1,1

Как за год изменилась реальная зарплата

Реальная зарплата в марте к аналогичному периоду прошлого года больше всего упала в Солигорском районе (-6,2%). Она также сократилась в Калинковичском, Дрогичинском, Дрибинском, Мядельском, Миорском, Бешенковичском районах, а также в Новополоцке и Минске. В остальных районах этот показатель в марте вырос, больше всего — в Крупском районе (+12,8%).

Напомним, в ноябре прошлого года Александр Лукашенко поручил вернуть среднюю зарплату на уровень 500 долларов в 2017 году. Но с условием соответствующего роста производительности труда.

В апреле этого года президент заявил , что зарплата в 1000 рублей — это тот минимум, который государство должно помочь людям заработать.

Достижение средней зарплаты в Беларуси в 2017 году размером в 1000 рублей, как того требует Александр Лукашенко, реально, заявила 1 мая министр труда и соцзащиты Ирина Костевич.