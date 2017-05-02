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Японский мотоциклист проехал без остановки более 500 километров на заднем колесе
Японец Масару Абэ установил новый мировой рекорд, проехав без остановки более 500 километров на заднем колесе мотоцикла.
Прокатиться на мотоцикле, поставив его на заднее колесо — испытание, захватывающее дух. Проделывать этот маневр на протяжении долгого времени — рискованное занятие. Но японца Масару Абе такие задачи не пугают.
Недавно 33-летний спортсмен установил новый мировой рекорд, преодолев без единой остановки дистанцию в 500 километров на одном колесе своего скутера. Для этого Абе понадобилось примерно 13 часов. Заезд проходил на трассе автодрома города Кавагути в префектуре Сайтама.
В течение всего испытания японский гонщик поддерживал скорость около 40 километров в час. По словам мотоциклиста, примерно через два часа после начала заезда он почувствовал боль в спине. Но это его не остановило — Абе принял обезболивающее лекарство прямо на трассе.
Таким образом, ему удалось побить предыдущий рекорд, установленный в 1991 году другим японским спортсменом Ясуюки Кудо. Он проехал на заднем колесе мотоцикла примерно 330 километров.
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Таким образом, ему удалось побить предыдущий рекорд, установленный в 1991 году другим японским спортсменом Ясуюки Кудо. Он проехал на заднем колесе мотоцикла...
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