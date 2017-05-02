Японец Масару Абэ установил новый мировой рекорд, проехав без остановки более 500 километров на заднем колесе мотоцикла.

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Прокатиться на мотоцикле, поставив его на заднее колесо — испытание, захватывающее дух. Проделывать этот маневр на протяжении долгого времени — рискованное занятие. Но японца Масару Абе такие задачи не пугают.

Недавно 33-летний спортсмен установил новый мировой рекорд, преодолев без единой остановки дистанцию в 500 километров на одном колесе своего скутера. Для этого Абе понадобилось примерно 13 часов. Заезд проходил на трассе автодрома города Кавагути в префектуре Сайтама.

В течение всего испытания японский гонщик поддерживал скорость около 40 километров в час. По словам мотоциклиста, примерно через два часа после начала заезда он почувствовал боль в спине. Но это его не остановило — Абе принял обезболивающее лекарство прямо на трассе.

Таким образом, ему удалось побить предыдущий рекорд, установленный в 1991 году другим японским спортсменом Ясуюки Кудо. Он проехал на заднем колесе мотоцикла примерно 330 километров.