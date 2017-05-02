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В Великобритании нашли брошенную в поле Ferrari

03.05.2017 12:26 — Разное | Tut.by  
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В Великобритании нашли Ferrari 488 GTB, брошенную в поле. Как сообщает издание Daily Star, опубликовавшее снимок машины в Twitter, суперкар был оставлен после аварии.

Автомобиль обнаружили неподалеку от города Хаддерсфилда. У него отсутствует переднее крыло и боковое зеркало заднего вида, а также поврежден обвес. Предположительно, суперкар потерял управление на близлежащей дороге, после чего вылетел с нее в поле.

О том, сколько Ferrari уже простояла в поле, — не сообщается. Стоимость 488 GTB на британском рынке начинается примерно со 180 тысяч фунтов стерлингов (около 215 тысяч евро).

Несколько лет назад на парковке аэропорта Дубая был обнаружен суперкар Ferrari Enzo, брошенный там на 20 месяцев. Владелец — житель Великобритании — оставил машину из-за большого количества штрафов за нарушение правил дорожного движения, которые он не смог уплатить. И просто улетел.

 
 
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Суперкар был оставлен после аварии.

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