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В Великобритании нашли брошенную в поле Ferrari
В Великобритании нашли Ferrari 488 GTB, брошенную в поле. Как сообщает издание
Автомобиль обнаружили неподалеку от города Хаддерсфилда. У него отсутствует переднее крыло и боковое зеркало заднего вида, а также поврежден обвес. Предположительно, суперкар потерял управление на близлежащей дороге, после чего вылетел с нее в поле.
О том, сколько Ferrari уже простояла в поле, — не сообщается. Стоимость 488 GTB на британском рынке начинается примерно со 180 тысяч фунтов стерлингов (около 215 тысяч евро).
Несколько лет назад на парковке аэропорта
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