﻿ Проблемы с оформлением в пунктах пропуска на границе с Литвой устранены, но очереди остались. 21.by
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Проблемы с оформлением в пунктах пропуска на границе с Литвой устранены, но очереди остались

03.05.2017 12:49 — Разное | Tut.by  
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Литовская сторона устранила проблемы с оформлением в пунктах пропуска «Мядининкай» и «Лаворишкес», сообщили в Государственном пограничном комитете Беларуси.

— Проблемы с таможенным оборудованием, возникшие вечером 2 мая у литовских контрольных служб, устранены. Оформление граждан и грузов в пунктах пропуска Мядининкай (Каменный Лог) и Лаворишкес (Котловка) восстановлено в полном объеме, — говорится в сообщении в официальном аккаунте ГПК.

Накануне Государственный пограничный комитет Беларуси предупреждал о возможных очередях в пунктах пропуска Мядининкай и Каменный Лог из-за технических проблем с таможенным оборудованием у литовских коллег.

Несмотря на это, по информации ГПК, очереди в пунктах пропуска с Литвой сохраняются: в частности, на выезд в Литву в пункте пропуска Каменный Лог в очереди стоят 180 фур и 60 легковых автомобилей, в Котловке ожидают выезда 60 большегрузных автомобилей, в пункте пропуска Бенякони — 62 фуры, в Привалке — 25 грузовых автомобиля.

 
 
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Несмотря на решение проблем с оформлением, очереди в пунктах пропуска с Литвой все равно остались

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