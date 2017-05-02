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Глава ВТО: около 65% детей в будущем будут иметь пока не существующие профессии
Около 65% детей, которые в сейчас учатся в начальной школе, будут иметь профессии, которые еще не существуют. Такое мнение высказал глава Всемирной торговой организации Роберту Азеведу, выступая на саммите «Деловой двадцатки» в Берлине.
«Есть подсчеты, что около 65% детей, которые сейчас учатся в начальной школе, будут работать на таких работах, которые сейчас не существуют», — сказал Роберту Азеведу.
Он добавил, что сокращение существующих рабочих мест связано с развитием технологий и инноваций.
«Большинство работ, которые были потеряны в развитых странах, связаны с развитием технологий, автоматики и инноваций, а не торговли», — заметил Роберту Азеведу.
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Около 65% детей, которые в сейчас учатся в начальной школе, будут иметь профессии, которые еще не существуют. Такое мнение высказал глава Всемирной торговой...
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