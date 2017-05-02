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На выезде из Беларуси снова очереди

03.05.2017 13:01 — Разное | БДГ  
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На границе Беларуси снова образовались очереди. Большинство машин - на выезде из Беларусив сторону Литвы. 

По последним данным Государственного пограничного комитета, на 12 часов дня на выезде из Беларуси в сторону Литвы скопилось больше трехсот грузовых авто и еще более полусотни легковых. Очередь из последних сохраняется в пункте пропуска Каменный Лог, здесь же выезда ожидают 180 грузовых автомобилей. Еще 60 грузовиков стоят на выезд в пункте Котловка, примерно столько же - в Беняконях, в пункте пропуска Привалка - 25 автомобилей.

При этом очередь на въезд в Беларусь отсутствует во всех пунктах по всем направлениям, кроме Каменного Лога - здесь въезда ожидают 10 грузовых авто, с латвийской стороны - 15 фур стоит в Урбанах.

 
 
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На границе Беларуси снова образовались очереди. Большинство машин - на выезде из Беларусив сторону Литвы. 

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