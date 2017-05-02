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На выезде из Беларуси снова очереди
На границе Беларуси снова образовались очереди. Большинство машин - на выезде из Беларусив сторону Литвы.
По последним
При этом очередь на въезд в Беларусь отсутствует во всех пунктах по всем направлениям, кроме Каменного Лога - здесь въезда ожидают 10 грузовых авто, с латвийской стороны - 15 фур стоит в Урбанах.
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На границе Беларуси снова образовались очереди. Большинство машин - на выезде из Беларусив сторону Литвы.
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