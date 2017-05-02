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Ирландское кружево педагога из Копыля

03.05.2017 12:58 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Ради любимого дела учительница из города Копыль Ольга Старостина четыре года назад ушла из школы. Открыв для себя изящную красоту старинного ирландского кружева, она решила превратить хобби в бизнес — и заказы на ее работы уже расписаны на три года вперед. Внимание медиа прибавило еще больше популярности ее искусным творениям.

"Я с первой работы продаю за рубежом свои кружева – уже больше 7 лет создаю авторские ручные коллекционные работы класса "люкс" крючком в старинной технике ирландское кружево. С 2010 года зарегистрировалась в Беларуси ремесленником, с 2016 года – в Международной организации кружевниц OIDFA", – рассказала Ольга корреспонденту Sputnik.

Родилась Ольга в деревне Снов Несвижского района, а сейчас мечтает о студии в Париже. Мастер участвовала в выставке "Формула рукоделия" в Москве в 2014 году, в том же году приняла участие в выставке в Минске. Ольга публикует свои работы в рукодельных журналах Беларуси и России.

 
Теги: Минск
 
 
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Заказы на платья, палантины и другие изделия из кружева у Ольги расписаны до 2019 года. Как настоящие произведения искусства можно создать с помощью крючка, смотрите...

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