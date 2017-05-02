В Витебской области налоговики обнаружили в январе-марте 13 субъектов предпринимательской деятельности, которые выплачивали зарплату в конвертах. На нарушителей, которые не отражали деньги в регистрах бухучета, вышли во время контрольных мероприятий, уточняют в ИМНС по Витебской области.

Нарушители в итоге внесли в бюджет около 52,7 тысячи рублей, в том числе 39,7 тысячи рублей подоходного налога. Во время проверок также выяснилось, что 7 юрлиц начисляли зарплату, но не выплачивали.

«В отношении 17 руководителей, учредителей, их близких родственников, а также наемных работников организаций, выплачивающих заработную плату без отражения в учете либо в незначительном размере, проведено сопоставление понесенных расходов полученным доходам, в результате у 2 из них установлено превышение расходов над доходами в сумме 583,9 тысячи рублей, предъявлен подоходный налог в сумме 93,4 тысячи рублей, который поступил в бюджет в полном объеме», — уточнили в ИМНС по Витебской области.