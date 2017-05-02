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К 2020 году их суммарная мощность должна составить 56,245 МВт.

Как сказано по итогам заседания Республиканской межведомственной комиссии по установлению и распределению квот на создание установок по использованию возобновляемых источников энергии, мощности с использованием энергии биогаза к этому сроку должны составлять – 2,72 МВт, энергии ветра – 2,5 МВт, энергии солнца – 5,025 МВт, энергии естественного движения водных потоков – 33,0 МВт, энергии древесного топлива и иных видов биомассы – 13,0 МВт.

Вопросы установления квот на создание установок по использованию возобновляемых источников энергии регламентированы постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 6 августа 2015 года №662, отмечается на сайте Министерства энергетики Беларуси.